警惕记忆丢失！阿尔茨海默病不是老年人“专利”

近日，一则“19岁男孩患阿尔茨海默病”的消息冲上热搜。这一案例也让很多人意识到，阿尔茨海默病不是老年人的“专利”，年轻人也要提高认知和早防早治的意识。

19岁患者确诊 短期记忆丧失明显

不久前，19岁男孩小程在父母陪同下来到医院求助。原来，小程17岁时开始出现注意力难以集中的情况，一年后短期记忆丧失明显。学习成绩也从班级中等以上水平，滑落到了末位，最终无法完成学业，不得不退学。

首都医科大学宣武医院神经疾病高创中心主任 神经内科主任医师 贾建平：最短昨天吃的什么饭也记不住，东西放在什么位置他也经常忘记，经常找不见东西。

无家族史无基因突变 患者发病年龄罕见

经过头部核磁扫描等全面检查和评估后，小程被诊断为阿尔茨海默病。专家表示，这位患者没有家族史，现有手段也无法查到基因突变，发病年龄十分罕见。

首都医科大学宣武医院神经疾病高创中心主任 神经内科主任医师 贾建平：双侧的海马它都有萎缩的现象。看这个地方有一个黑的一个长条状的缝隙，本来它应该很饱满的，不应该有这个缝隙。你看这个年龄他也出现了萎缩，这也是一个缝隙。

爱忘事不是判断标准 警惕情景记忆障碍

阿尔茨海默病根据国际标准，一般以65岁为界分为早发型和晚发型。

首都医科大学宣武医院神经疾病高创中心主任 神经内科主任医师 贾建平：确确实实现在看病的过程中，我发现中年人或者是四五十岁出现记忆下降的现象，确实还是比较多的。

记忆力下降是阿尔茨海默病最典型的症状，不少人担心，自己生活中也经常会忘事。记忆力衰退，是否是阿尔茨海默病前兆呢？

首都医科大学宣武医院神经疾病高创中心主任 神经内科主任医师 贾建平：忘不等于就是阿尔茨海默病。阿尔茨海默病的忘主要是情景记忆障碍，所谓的情景记忆障碍就是时间、地点、人物发生了一个严重的记忆丢失，把过去的事、近期的事都慢慢地忘掉了。偶尔忘一件事儿，我觉得问题不是那么太大，如果总是忘事，总是固定在某一个认知域当中的忘事，我觉得就应该提高警惕，到专业医院进行检查。

提高记忆力，目前全世界尚无特效药物，如何攻克记忆力衰退的难题，可以说预防远大于救治。

【中国科协】阿尔茨海默病无症状期诊断列为十大前沿问题

专家介绍，阿尔茨海默病出现明显的症状之前有一个中间阶段，叫轻度认知障碍，而在此之前就是无症状期。去年，阿尔茨海默病无症状期的诊断，被中国科协列为十大前沿问题之首。

【高危因素】不良生活习惯 心脑血管疾病等

专家介绍，通常60岁以后，阿尔茨海默病的发病率会逐年增高，重点人群可以提前进行专业检测，早发现早干预。除了家族史、遗传因素等，阿尔茨海默病还与环境因素和其他不良生活习惯有关。

首都医科大学宣武医院神经疾病高创中心主任 神经内科主任医师 贾建平：阿尔茨海默病大部分是与自己的环境因素的暴露或者是不良的生活习惯以及共病，比如说一个人同时有好几种病，有糖尿病、高血压、心脏病、脑血管病等等，这几个病是与阿尔茨海默病非常相关的。

【健康生活方式】管住嘴迈开腿 勤动脑多社交 记忆好

想要延缓记忆力衰退，专家建议，要“管住嘴，迈开腿，勤动脑，多社交，记忆好”。即坚持食用7种以上推荐饮食，推荐饮食包括谷类、蔬菜、肉类、鱼类、饮茶等共12种，每周不少于150分钟的中等强度或不少于75分钟的高强度体育锻炼、每周不少于两次的社会活动、每周不少于两次阅读思考和书写等。