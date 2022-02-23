老年人如何摆脱节后综合征？

【现实挑战】春节假期结束，热闹的家里一下子又变得冷清，老人心里空落落的

【应对策略】专家支招，老年人不妨多参加一些社区活动，努力放平自己的心态；多多休息，调整好自己的身体状态

“老了，没用了。”“不看我，也不理我。”“打电话，就怕孩子们烦。”……连日来，家住西城区的耄耋老人于女士的情绪很不好，每天不受控制地胡思乱想。原来，随着春节假期结束，子女上班、孙辈上学，热闹的家里一下子又变得冷清，老人心里空落落的，感觉很郁闷，怎一个烦字了得。

正月接近尾声，年节也宣告结束，随着儿女们回到工作岗位，孙辈们回到学校，老人们也重新回归到自己的生活。有些老人感叹生活清净了，终于可以做些自己的事情，而有些老人则沉浸在热闹后的孤寂中。在体验过短暂的团聚后，不少老人会不适应空巢、独居的状态，出现情绪低落、寝食不安等，这是典型的节后综合征表现。

为何老年人容易中招节后综合征？北京君心善行心理咨询服务中心、国家二级心理咨询师祝赫介绍，这是因为老人容易受“突然”的状况所致，平时独居、空巢老人“突然”和家人聚在一起，“突然”地又和子女分开了，这种 “骤暖”“骤凉”，造成老年人的心理出现起伏。再者，过节期间，老年人会特别疲惫，导致很多老人在节后出现非常累的情况，从而影响了老年人的心态。

“有些人会在一段时间内慢慢走出来，心情慢慢复原；也有人未及时跳脱，渐渐引发忧郁症或其他更严重的生理疾病。摆脱节后综合征，老人还得‘我的心情我做主’。”如何恢复心态？祝赫建议老年人不妨多参加一些社区活动，尤其是活动性、趣味性比较强的活动。比如，做一些手工，和朋友一起唱唱歌、跳跳舞，努力放平自己的心态。老人还需要注意的是，忙了一个春节或者一个寒假，要好好利用节后，多多休息，调整好自己的身体状态。

节后子女上班，老人生活重归平静这是不可避免的，但作为子女应该怎么做才能避免老人出现节后综合征呢？祝赫指出，老人的子女、孙辈也要调整好心态，提前跟老人做好沟通，让他们有一个心理过渡的过程。尤其是不能一离家就忙自己的事情，把老人丢在一边，要经常跟老人沟通，多视频、多语音，营造一种虽然人没在身边，但是声音还在身边，关心还在的氛围。其中，把自己的生活分享给老人，让对方知道自己的近况，是一种比较好的做法。