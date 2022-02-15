开学倒计时 如何帮助孩子克服“开学综合征”

寒假即将结束，从假期结束到开学初的这段时间，很多孩子会出现情绪不稳定、紧张、焦虑、注意力不集中、懒散、逃避学习、拖延完成作业等表现，有人形象地把这种现象总结为“开学综合征”。

北京大学第六医院儿童精神科副主任医师李雪告诉中青报·中青网记者，“开学综合征”并不是医学诊断的病症，然而很多孩子的确在刚开学后容易表现出这些问题。临床发现，开学之后的一段时间，儿童精神科和心理门诊会出现比较明显的就诊高峰，很多孩子由于对开学返校不适应被家长带来就医。

开学前可以规划出1-2周的“缓冲期”

李雪认为，孩子对开学返校不适应，是因为经过了一个假期的休息，开学之后突然感觉压力增大。压力来自作息时间、学习以及人际关系：从假期里自由散漫的状态，到开学后有规律作息，要在规定的时间做规定的事情；从假期里不用学习或者不规律学习的状态，到每天都要去学校上课，完成作业；从待在家里跟同龄人接触有限，到回到班集体里跟几十个孩子相处，这些突然的变化都可能导致孩子出现不适应的现象。

与此相对应的另一种情况是，有很多“鸡娃”家长，即使在放假期间也把孩子的日程安排得非常“满”，每天监督孩子学习，给孩子安排各种集训，孩子在假期没有得到很好的休息，因此在开学后可能出现体力和精力不足的现象；此外，当孩子从在家里被家长监督学习，突然变成到学校里自觉学习，也会出现不适应的问题。

那么，家长应该怎样做，才能帮助孩子克服“开学不适”呢？李雪认为，家长可以在开学前规划出1-2周的“缓冲期”，帮助孩子慢慢适应开学后的生活，减缓开学压力对孩子心理的冲击。

首先家长可以从帮助孩子调整作息时间入手。李雪说，有些孩子，尤其是还在上小学的孩子，自我管理能力不强、自律性不好，这就需要家长提前帮助他们把作息时间调整好。从开学前一周左右开始，慢慢让孩子把作息时间调整到上学时的状态，按时起床，按时吃饭，按时睡觉。

其次，开学前，家长可以帮助孩子提前做好复习和预习，让孩子恢复学习的习惯。李雪强调，让孩子提前学习的目的并不在于让孩子学习多少知识，而是要调动孩子的认知能力，帮助孩子完成从放假到学习的思维转换，以便让孩子在开学后更好地回归学习状态，适应学校环境。

开学前，家长还可以鼓励孩子通过电话、微信等方式，主动和要好的同学恢复联系，聊聊天。比较要好的孩子的家长甚至可以相约，带孩子一起出去玩，让孩子在开学前有一个互动。

除此之外，开学返校后，孩子还可能会经历一些班里的变化，比如座位调整，班干部改选等，家长应尽可能地将可预见的事情提前跟孩子沟通，给孩子“打预防针”。对于比较敏感的孩子，家长应格外上心，提前跟老师以及其他家长进行沟通，多了解一些孩子在新学期将面临的变化，提前告诉孩子，让孩子在心理上有所准备，这样孩子出现紧张和焦虑情绪的风险就会降低很多。

利用开学前的“适应期”培养孩子自我管理能力

李雪特别指出，开学前的“适应期”同时也是锻炼孩子自我管理和自我规划能力的好时机，家长可以利用假期结束前1-2周这段时间，给孩子布置一些需要完成的任务，让孩子自己制订计划表，把任务分配到每天、每个时段。家长可以跟孩子一起讨论和调整任务的内容和时间表，辅助孩子制定适合自己的日程安排。这个过程不仅能够帮助孩子更好地适应开学，也能够帮助孩子锻炼自我管理和自我规划能力。

需要注意的是，家长给孩子布置的任务要符合孩子的实际能力，是孩子有能力去完成的。李雪说，很多时候，家长会觉得布置给孩子的任务很简单，但是孩子却完成不了，出现这种情况往往是因为家长对孩子的能力不够了解。家长不能布置任务后就变成“甩手掌柜”，等着孩子“交作业”，而是要跟孩子及时沟通，根据孩子的能力跟孩子一起调整计划表的内容。

李雪介绍了一个可以调动孩子积极性的小技巧——家长在给孩子布置任务的同时也给自己制定一个规划，让孩子看到自己也在按照计划表完成任务。比如每天读几页书，每周做几次运动等。家长可以每周找一个固定的时间，例如周日晚上，跟孩子讨论下一周的计划，然后跟孩子相互监督，相互鼓励，各自完成任务，完成的人会得到奖励。

李雪解释说，家长陪伴孩子一起完成任务的过程，也是言传身教的过程，家长要求孩子做到的事情，自己要先做到。给孩子树立好的榜样，以身作则，才能起到更好的教育效果。家长对孩子的陪伴并不需要太长时间，高效的陪伴每周只需大约半个小时，每天大约5-10分钟，就可以起到事半功倍的效果。

高效而有质量的陪伴是什么呢？李雪说，就是与孩子真诚地沟通，彼此尊重，把孩子当作一个独立的个体，和孩子平等地交流彼此的心得和体会。（夏瑾）