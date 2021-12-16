熬夜上瘾 医生支招摆脱“报复性熬夜”

“夜太美，尽管再危险，总有人黑着眼眶熬着夜”，成了时下人们对熬夜的自我调侃。熬夜会上瘾，但我们的身体可吃不消。人民网记者采访了四川省精神医学中心心理治疗师黄利红，为您摆脱熬夜支支招。

“知晓熬夜的危害，且没有必须连夜完成的要紧事情，却依旧选择熬夜的行为，称为报复性熬夜。”黄利红介绍，报复性熬夜实际上是一种“补偿心理”。每个人都需要一种“与外界没有互动或在意识上与他人分离，能够自由选择个人身心活动”的状态，也就是“个人空间”。白天工作、学习、人际交往等活动挤占了“个人空间”，人们便容易通过熬夜来弥补遗憾。一般来说，越是白天工作压力大、经常压抑自我想法的人，越容易产生报复性睡眠拖延。

但是，报复性熬夜并不能真正安慰身心，反而会带来适得其反的效果。黄利红表示，长期熬夜很可能导致习惯性失眠，就算想睡也难以睡着了。熬夜还会影响免疫力、内分泌和生育功能，影响大脑、眼部、胃肠道和皮肤健康，诱发心血管疾病，甚至增加癌症风险。

如何改善报复性熬夜呢？黄利红建议，明确睡觉意图，睡眠是我们保持工作生活平衡的必需品，可以多想想规律作息对自己的好处。寻找刻意不睡的原因，列出阻碍按时睡觉的事项清单，有针对性地改进。注意白天的生活节奏，完成任务后适当给予自己奖励，还可以给自己留出一段不受外界因素干扰的独处时间，以减弱夜晚的“补偿心理”。营造睡眠氛围，如洗10分钟的热水澡、做放松练习等。制定规律的作息计划，在条件允许的情况下坚持在最喜欢的时间段睡觉。禁止多余活动，睡觉前不使用电子设备。

（视频制作：实习生宋鸣钰）