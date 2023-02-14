直播预告：推动医保创新药落地 提高优质医疗可及性

近日，国家医保局正式发布《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2022年），此次调整，为进一步满足临床需求，解决患者看病难、看病贵等问题提供了基础保障。此次目录的调整对肿瘤患者来说有哪些重要意义？对医疗产业健康发展有哪些促进作用？

2月14日14:00，山东省肿瘤医院副院长王哲海、北京大学肿瘤医院医疗保险服务处处长冷家骅、首都医科大学附属北京胸科医院药学部主任郭振勇，将共同围绕“推动医保创新药落地 提高优质医疗可及性”话题展开讨论，为您解答上述问题。

嘉宾简介

王哲海，山东省肿瘤医院副院长，主任医师。中国临床肿瘤学会常务理事，中国临床肿瘤学会非小细胞肺癌专家委员会副主任委员，中国临床肿瘤学会抗肿瘤药物安全专家委员会副主任委员，中国医促会胸部肿瘤分会副主任委员，中国初级医疗保健基金会肺癌专业委员会副主任委员，山东抗癌协会常务理事，山东省癌症中心副主任，山东省抗癌协会肺癌分会主任委员。

冷家骅，北京大学肿瘤医院医疗保险服务处处长，北京大学医学博士。Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health DrPH Candidate（医疗管理与卫生政策），CHS-DRG临床论证肿瘤组执行组长，CHS-DRG试点专家组专家。上海医保支付方式改革咨询专家，中国卫生经济及医疗保障联盟（CASHE）发起人，北京市卫生经济学会医保专委会副主任委员，中国卫生经济学会医保专委会常委，北京抗癌协会大肠癌专委会常委，中国医促会神经内分泌肿瘤青委会副主任委员，中国医促会健康保障分会常务理事。

郭振勇，首都医科大学附属北京胸科医院药学部主任，主任药师，副教授，硕士生导师。中国药理学会治疗药物监测研究专业委员会委员，北京药学会抗感染药物专业委员会委员，北京药学会抗肿瘤药物专业委员会委员，老年药学专委会委员，《中国药业》杂志编委。

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