春节不与病毒“打照面”，专家为“未阳”老人防疫支招

长江日报讯(记者江梦晴 通讯员胡梦)春节期间人员流动性大，走亲访友活动较多，家中有“未阳”老人，如何保护他们不与病毒“打照面”？日前，湖北省中医院(湖北中医药大学附属医院)老年病科主任谭子虎教授接受长江日报记者采访，作出解答。

首先，及时接种新冠病毒疫苗保护自己。新冠病毒疫苗接种对于预防重症、预防死亡有很好的保护效果。患有高血压、糖尿病、呼吸系统疾病、心血管疾病等慢性基础疾病的老年人，既往接种疫苗时没有发生过严重过敏反应，根据个人情况，若病情稳定可以接种疫苗。建议没有完成接种的老年人尽快接种，使疫苗的保护作用得到更好发挥。

其次，外地的子女、亲友尽量“阳康”后再返家，如若还有不适症状未痊愈，要减少探视老人，避免将病毒带给老人。子女探望老人时仍需保持良好个人卫生习惯，勤洗手做好消毒，注意咳嗽礼仪。

再次，老年人自己要保持规律作息，在春节期间起居有常，做好御寒保暖，避免感冒。尽量不参加聚集性活动，外出佩戴口罩，减少感染包含新冠病毒在内的呼吸道流行性疾病病毒的风险。

谭子虎教授最后提醒，老年人如发生感染，不像年轻人反应那么激烈，要密切观察其症状体征，如有精神状态变差，饮食减少或者不想吃饭，走路走不动，呼吸困难、嗜睡、咳嗽不止、基础疾病加重等情况，千万不能在家“硬扛”，应及时就医排查，防止延误最佳治疗时期。