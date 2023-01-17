肿瘤患者“阳康”后该如何调养

肿瘤患者本就抵抗力低下，“阳了”后更是忧心忡忡，“阳康”以后应当如何调养？

1月16日，江苏省肿瘤医院（南京医科大学附属肿瘤医院）中西医结合科副主任、主任中医师陈妍为肿瘤患者支招，建议他们进行有针对性地调养。

陈妍表示，缓解新冠的症状，可以使用中成药进行治疗，“有一部分中成药是中药和西药的复合制剂，比如维C银翘片、感冒灵颗粒，里面除了中药的成分也含有对乙酰氨基酚，有退热作用。”她建议，如果西药和中成药都买不到，就可以使用中药方剂，比如含有石膏的白虎汤及类方、麻杏石甘汤等，都是可以退热的。

“但有一点需要患者注意，中药方剂使用时对辨证的要求很高，需要专业的中医师指导用药。”陈妍说。

肿瘤患者放疗期间“阳了”，如何调养？陈妍表示，中医认为放疗是一种热性的治疗方案，热性的治疗通常容易损伤人体正常的津液代谢，尤其是头颈肿瘤的放疗患者，很容易出现口干、口苦等症状，甚至有部分患者无法正常进行唾液分泌。此外，热性的治疗方案在杀伤肿瘤组织的同时，也会耗气，患者在放疗期间“阳”了的话，会比常人更加感觉疲乏。

她建议，肿瘤患者放疗期间整体上多表现出气阴两虚的证型特点，可以采用内服和外治相结合的方法进行调养，在内服治疗上可以使用益气养阴的方剂，饮食上要尽量避开辛辣刺激的食物，以免加重气阴的损伤。

“食疗方也有一定作用，比如食用西洋参老鸭汤、枸杞甲鱼汤等，都能起到益气养阴的效果；在外治方面，可以对足三里、三阴交、血海、合谷等调整气血的穴位进行按摩或针灸。”陈妍说。

“阳康”后，不同的肿瘤患者该如何调养？陈妍建议，不同的肿瘤患需在专业医师的帮助下有针对性地调养。肺部肿瘤患者，“阳康”之后，要注意自己的肺功能状况，服用补益肺气的中药，帮助肺功能的恢复；消化系统肿瘤患者服用补益脾胃的中药。

陈妍介绍，新冠病毒还会对神经系统造成影响，因此使用紫杉醇及铂类药物的肿瘤患者，在“阳康”之后的化疗中，要特别注意预防神经毒性；而使用免疫治疗的患者，由于免疫药物本身可能造成免疫性肺炎和免疫性心肌炎，“阳康”之后再次使用免疫药物之前务必要对心肺功能进行评估，根据评估结果使用药物，必要时可以暂缓用药，其间可以服用中药进行抗肿瘤治疗。

“中医治疗是‘阳康’后恢复机体状态的重要手段，但是好好休息始终是肿瘤患者应放在首位的事情。”陈妍说。（记者 金 凤 通讯员 蒋 雯）