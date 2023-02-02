吉林梨树：“红黄绿”三级诊疗护村民

“小刘大夫，你这大过年的也没歇上，上次留你吃饭也不吃，今天一定搁俺家吃一口再走。”春节期间，吉林省梨树县八里庙村家庭医生刘立东到村民家出诊时，总会受到这样的热情挽留。而刘立东要婉拒好一会儿才能“脱身”，匆匆赶往下一户村民家：“有了几次经验后，我出诊或随访都要错开饭点。”

为保障基层医疗服务和农村老年人健康，梨树县自2022年12月20日起，根据65周岁及以上老年人基础病状况以及年龄、新冠疫苗接种等情况，设置重点人群管理台账，划定高中低风险等级，对应建立“红黄绿”三级诊疗研判体系。

在“红黄绿”三级诊疗研判体系基础上，梨树县各基层医疗机构的家庭医生主动联系村民，利用电话、微信、视频等云服务方式或上门随访，为村民提供分级分类健康服务。目前，梨树县有约350名家庭医生参与，刘立东就是其中之一，他平均每天要为30多名村民提供医疗服务，手机也保持24小时开通。

“跑的次数多了，我闭着眼睛都能找到谁家在哪儿，说清楚家里老年人患基础病的情况。”刘立东说，针对“红色”高风险重点人群，他每周至少要做3次随访；“黄色”中风险次重点人群，每周至少做2次随访；“绿色”低风险一般人群，采取常态化服务。

“以点带面”是刘立东在实践中“跑”出来的经验，只要村民有需要，他就会第一时间出诊。每次完成出诊，他还会主动到周边几户人家随访，路上碰到有需求的村民，刘立东也会停下脚步，提供医疗帮助。八里庙村十五社村民郭峰大爷说：“我们平常有个头疼脑热的，一个电话随叫随到，我们心里老踏实了。”

刘立东说，乡亲们的信任源于对“红黄绿”三级诊疗研判体系的认可和支持。在健康服务中，不用他过多解释，大家都十分配合。“新的一年里，我更要做好村民健康的‘守护者’，守好农村医疗服务的‘最后一公里’。”刘立东说。