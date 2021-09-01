专家出“夜诊”利于优化诊疗流程

天津医科大学总医院开启知名专家“夜诊”服务，使患者晚上也能看名医。近日，天津市卫生健康委制订试点实施方案，鼓励全市综合医院、专科医院、中医医院、基层医疗卫生机构国医堂开展“业（夜）诊”服务。“业诊”指业余门诊，即医疗机构安排知名专家和部分医务人员利用业余时间为患者提供诊疗服务；“夜诊”指夜间门诊，即医疗机构通过延长下午门诊接诊时间，为有需要的患者提供诊疗服务。（8月31日《人民日报》）

想看病却找不到合适的时间，成为不少人就医的痛点。在过去，一些上班族总会发现自己的工作时间和医生的工作时间重合，如果想要看病，要么请假，要么在下班后看急诊，不仅面临“请假难”，而且即使顺利请假，“急诊不急”也是一个问题，因为急诊医生通常要处理完其他急诊患者之，才给普通患者看病。下班时间看普通门诊都这么难，想要看专家门诊，更是难上加难。

为了破解这道难题，很多医院都增设了延时门诊、节假日门诊、夜间门诊等服务。尽管如此，由于参与此类门诊的专家很少，患者在下班时间很难享受到专家提供的诊疗服务。即便一些医院安排专家在周末看门诊，但在夜间门诊，依旧很难看到专家的身影。有些专家是返聘专家，年纪较大，白天看门诊可以，提供夜诊服务，身体可能吃不消。在职专家要承担病房查房、会诊、教学等任务，平时十分繁忙，很难再挤出时间增加夜间门诊，无奈只能将夜诊交给资历较浅的医生。

对于一些只有夜晚才有时间看病、或夜晚突患疑难疾病的患者，仅仅因为看病时间不对，就难以获得专家的诊疗，这反映出现有医疗服务不够细致的一面。因此，动员更多专家看夜诊，甚至使之成为一种常态，是在普及夜间门诊的基础之上再次优化服务，值得借鉴。

专家出夜诊对于优化诊疗流程有着不容忽视的作用。专家是门诊的核心，诊疗的很多流程均围绕专家展开，最典型的表现是，过去专家多在上午和每周的头几天出诊，久而久之，就会让病人问诊出现潮汐现象。当患者扎堆出现在特定时段看病，不仅让药房、检验、影像等医疗服务出现鲜明的时段特点，连布草更换、医疗器械消毒也变得集中。而且，在专家集中出诊的时段，看病最为拥挤，就连停车也很困难。

专家虽然只是门诊医生的一部分，却是对患者和辅助科室最有影响力的一部分。专家分散出诊，专家身后的团队以及其他辅助科室等也会随之分散，患者同样会分散看病。如此，既可化解扎堆看病现象，又能提高资源的利用效率。当更多专家在夜间等特殊时段出诊时，意味着专家分散看病已达到了相当的程度，除了可以给患者带来眼前的便捷之外，就长远而言，对于优化诊疗流程、改善就医体验等均大有好处。