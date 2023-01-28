春节期间，内蒙古准格尔旗5620人、1618个“暖心服务小分队”、55个“流动式发热门诊”，持续做好送医送药、代购代办、照料关爱、宣传引导等服务，守护万家灯火。

围绕“保健康、防重症、降病亡”目标，准格尔旗加大投入保障力度，通过“六有”（有人做、有档案、有保障、有机制、有宣传、有创新）工作模式，落实落细基层医疗救治工作。

腊月二十九，兴隆街道社区卫生服务中心的医生们将一台制氧机，送到了世纪嘉诚小区胡玉凤老人的家中，让她在家就可以进行氧疗。

兴隆街道社区卫生服务中心共服务3万多人，排查出重点人群2413人。春节期间，社区卫生服务中心对重点人群开展了上门送药、疫苗接种、测血压血糖、家庭医生签约、上门治疗等服务。

针对农村地区疫情防控和医疗救治压力有所增加的情况，准格尔旗各苏木乡镇街卫生部门坚持见医、见药、见干部，切实做到医生沉下去，重症送上来，药品送下去，干部派下去，服务热起来，保障村民过好健康年。

“我们根据群众身体状况，按照红黄绿进行标识，对红色重点人群，每周进行三次随访，随访过程中测量血氧饱和度，对于行动不便的老人，会提供上门服务。”沙圪堵镇福路村卫生室医师刘军说。这几天，就诊患者从最高峰的每日100余人减少至不足20人，让20余天吃住在卫生室的刘军心情放松不少。

83岁的纳日松镇二道柳村村民杜毛女患有慢性阻塞性肺气肿，是纳日松镇中心卫生院医师张国东的重点关注对象。张国东将指夹式血氧仪送到老人家中，并叮嘱其家人随时关注老人的血氧饱和度值，有条件时在家吸吸氧。因为对老人放心不下，假期第一天，张国东就到老人家中探望，发现老人氧气一停，血氧饱和度值就会降到80%以下，他立刻带老人到卫生院诊断，CT显示肺部感染、胸腔有积液，当即通过120急救车，将老人送到了距离较近的东胜区医院进行治疗。