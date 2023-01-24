车厘子成年货宠儿，它和樱桃差的只是价格吗？

春节即将来临，水果是过年必不可少的年货之一，毫无意外的是，车厘子又成了春节年货的中心位，这种“大樱桃”卖得可不便宜，通常要大几十元一斤，到底为什么这么受欢迎呢？说起车厘子，就不得不说到樱桃，长得差不多，凭什么价格可以差这么多？除了价格，还有哪些实实在在的差别？

车厘子与樱桃其实是“失散多年的兄妹”

樱桃其实是个大家族，“兄弟姐妹”非常多，有的在中国生根发芽，有的则散落在国外。那些去了国外的樱桃，就入乡随俗地被冠以另外一个名字——车厘子。

那么这些长期定居国外的“车厘子”，跟樱桃家族是已经分道扬镳另立门户了吗？并没有。

无论车厘子还是传统的中国樱桃，都是蔷薇科樱桃属的果实，它们之间只是品种不同而已。

既然同属不同种，车厘子与中国樱桃的具体个体特征还是有些差别的。以车厘子为代表的“洋樱桃”大都个头大、果柄长、皮厚肉实，属于L号，甚至还有XL、XXL号。

车厘子因为皮厚，在长途运输的过程中比较皮实，贮存期也更长一些。中国传统樱桃小巧玲珑、皮薄淡红、肉质软嫩，一看就是小家碧玉的S号。古代形容美人“樱桃”小嘴的樱桃指的就是它。不过现在国界没有那么明晰了，很多国外优良的樱桃品种，在国内也有栽培。

二者的营养成分差别不大 车厘子的碳水化合物含量更高

大家最关心的还是它的营养实力。很多朋友认为，价格越贵是不是营养价值也会越高？

并不一定。如果喜欢吃“贵族”樱桃，经济条件也允许但吃无妨，如果认为贵的能补充更多的营养那我可得拦着你点了。同属樱桃家族，尽管车厘子与中国樱桃品种之间的小差别还是有的，不过整体营养价值差别并不是特别大。

对比发现，车厘子比中国传统樱桃的碳水化合物要高。与此同时，可能因为车厘子皮比较厚，膳食纤维含量也更高一些，而其他营养素差别不是很大。因为碳水化合物含量高，所以车厘子的能量也水涨船高了。

无论车厘子还是中国传统樱桃，矿物质钾含量都是可圈可点的，车厘子的钾含量在222毫克/100克；传统樱桃的钾含量更高一点，在232毫克/100克，这在水果中属于一般以上的水平，论钾的营养素密度比含钾大户香蕉还要高呢。樱桃的颜色从浅黄色到深紫色都有，深色樱桃富含花青素、原花青素、多酚等抗氧化物质，整体抗氧化物质含量较高，理论上对于降低炎症反应有一定好处，之前也有实验证实了这一点。

不过，花青素、原花青素、多酚等抗氧化物质在蔬果中也是比较常见的，并非只有樱桃才含有，吃其他新鲜深色蔬果照样可以获得。

车厘子里洗出的小白虫 其实对人体健康无害

经常有很多朋友吐槽，在清洗车厘子或中国樱桃时可能会猝不及防地泡出白色的小虫子，是不是就不能吃了？其实只要心理关能过，倒是可以吃。

作为一种味道甜美的果子，不仅受人喜欢连动物也会盯上，其中经常光顾的一种昆虫就是果蝇。这些虫子大多属于果蝇的幼虫，专门潜藏于樱桃的“肚子里”吸收养分，有的樱桃还在枝头上时就已经被果蝇盯上了，等养分被抽走之后樱桃也就坏了。

不过，一般来说这些幼虫对人体无毒无害，无致病性也无寄生性。哪怕不小心吃进肚里，也无健康风险。

吃之前建议在淡盐水中 浸泡10-15分钟

只不过有虫的樱桃表面容易破损，进而容易发生软烂变质。所以挑选时找新鲜的、表皮完好无小孔、饱满硬挺不软嫩、带着果梗的为好。

吃的时候要先检查有没有坏的，如果担心虫子，可以在淡盐水中浸泡大概10-15分钟，然后用流水冲洗干净即可食用。

文/李园园（注册营养师 中国好营养科普达人）