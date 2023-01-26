中国疾控中心昨日发布全国新型冠状病毒感染疫情情况，在院新冠病毒感染死亡病例数1月23日下降至896例，较峰值下降79.0%。中疾控表示，监测结果表明，此轮疫情流行株为BA.5.2和BF.7，未发现新的变异株。

核酸检测结果方面，2022年12月9日以来，各省份报告人群核酸检测阳性数及阳性率呈现先增加后降低趋势，阳性人数12月22日达到高峰后逐步下降，1月23日降至最低1.5万；检测阳性率2022年12月25日达高峰后逐步下降，1月23日降低到5.5%。

抗原检测结果方面，各省份从2022年12月19日的最高189万下降到1月23日的最低10.5万；抗原检测阳性数及阳性率2022年12月22日达高峰后波动下降，1月23日降至最低。

全国发热门诊（诊室）诊疗方面，全国（不含港澳台）发热门诊（诊室）就诊人数，2022年12月23日达到峰值286.7万人次，随后连续下降，1月23日下降到11.0万人次，较峰值下降了96.2%。

住院诊疗方面，全国在院新冠感染者1月5日达到峰值162.5万人，随后持续下降，1月23日下降至24.8万人。在院新冠病毒感染死亡病例数1月4日达到每日峰值4273例，随后持续下降，1月23日下降至896例，较峰值下降79.0%。（实习记者 柴嵘）