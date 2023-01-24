新华社北京1月24日电 题：农村走亲访友如何做好健康防护？——权威专家解读防疫热点问题

新华社记者

春节假期，人员流动加大，返乡人员增多，农村居民感染新冠病毒的风险加大。农村走亲访友如何做好健康防护？赶集或前往农贸市场、超市有哪些要注意的？针对公众关心的热点问题，国家卫生健康委组织权威专家作出解答。

1.问：春节假期，农村走亲访友如何做好健康防护？

答：尽量不要举办大规模的家庭聚集活动，减少亲朋聚餐聚会的规模、人数，缩短聚会时间。倡导电话、网络拜年问候。探亲访友时做好个人防护，要佩戴口罩，注意手卫生，保持社交距离。

如出现发热、干咳、乏力、咽痛等新冠病毒感染相关症状时，可联系乡镇卫生院或村卫生室寻求健康咨询、健康监测、抗原检测、用药指导等服务，轻症和无症状感染者可采取居家治疗，居家期间尽可能减少与家人接触。

2．问：赶集或前往农贸市场、超市有哪些要注意的？

答：赶集或前往农贸市场、超市时，应全程佩戴口罩，咳嗽、打喷嚏时应避开他人且不应摘掉口罩，不随地吐痰。挑选商品或排队结账时，与他人保持1米以上社交距离。注意手卫生，尽量少接触公共设施和物品。及时洗手或使用手部消毒剂，不要用不干净的手触摸口、眼、鼻。倡导线上、线下结合的方式进行采购，鼓励线上采购、上门配送、无接触交易等便利服务。