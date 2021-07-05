北京疾控提醒：天气炎热也要坚持科学佩戴口罩

人民网北京7月5日电 （记者孙红丽）“天气炎热，也要坚持科学佩戴口罩。”北京市疾病预防控制中心今日提醒，目前，全球新冠疫情仍呈扩散蔓延态势，国内部分省市发生本土疫情，防控形势依然严峻。科学正确佩戴口罩是预防呼吸道传染病的重要措施之一。

科学佩戴口罩

炎热夏季，广大市民也要坚持科学佩戴口罩，哪些场所和人群需要戴口罩？北京市疾病预防控制中心提醒，要随身携带口罩，从事冷链、快递外卖、出租车（网约车）、公共交通、医疗卫生等重点行业从业人员应该佩戴口罩；前往医院就诊、住院人员、陪护探视人员应该佩戴口罩；有发热或患呼吸道感染疾病的患者、接触其他人员以及外出时应该佩戴口罩；乘坐公共交通工具、电梯等人员密集封闭拥挤场所，应佩戴口罩；年老及体弱者、有慢性疾病患者外出时，建议佩戴口罩。

正确佩戴口罩

口罩应该怎么戴？北京市疾病预防控制中心表示，佩戴口罩前应洗手保持手卫生；分清口罩的正、反面，保持深色面朝外，金属条鼻夹在上；先将耳挂挂于双耳，再上下拉开褶皱，使口罩覆盖口、鼻、下颌，将双手指尖沿着鼻梁金属条，由中间向两边，慢慢向内按压，直至紧贴鼻梁；适当调整口罩，使口罩与面部紧密贴合，口罩要覆盖口、鼻、下颌，鼻梁金属条要紧贴鼻梁，使口罩与面部紧密贴合，关键是全部遮盖口鼻处。

另外，不要为了说话、饮食方便，将口罩拉至下颌、脖颈等位置，也不要将口罩挂在手臂上，使口罩内层受到污染，失去防护效果；如果必须摘口罩，可直接摘下整个口罩，对折后妥善保存，需要时及时佩戴。

注意：口罩废弃后不要随地乱扔

北京市疾病预防控制中心还提醒，口罩在弄湿或弄脏后应及时更换；口罩废弃后不要随地乱扔，应投放到垃圾收集处。对于可重复使用的口罩请按使用说明进行处置。