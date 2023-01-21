康复期如何用好中医药？中医药在重症救治中如何更好发挥作用？——权威专家解答防疫热点问题

国家卫生健康委最新信息显示，当前新冠病毒感染者的医疗救治总体平稳有序，日常的诊疗服务在逐步恢复。

最近，有关部门连续发布《新型冠状病毒感染中医药防治问答（第一版）》《新型冠状病毒感染重症病例诊疗方案（试行第四版）》。护佑人民生命安全和身体健康，中医药在重症救治中如何更好发挥作用？感染新冠病毒转阴后的康复期如何用好中医药？围绕这些防疫热点问题，权威专家作出解答。

中医药在重症救治中如何更好发挥作用？

国家卫生健康委会同国家中医药局近日发布《新型冠状病毒感染重症病例诊疗方案（试行第四版）》。方案结合奥密克戎变异株及感染者的疾病特征，在总结前期重症患者救治经验基础上，进一步优化和完善中医治疗内容，加强对重症、危重症的中西医结合临床救治指导。

中西医结合、中西药并用是中国在新冠病毒感染预防和治疗中的一大特点和独特优势。专家介绍，从轻型到危重型患者，中医药治疗均有广泛应用。中西医结合治疗可以有效阻断或减缓重症向危重症发展，促进重症向轻症转变，降低病亡率。

“在重症患者治疗中，中医能够解决高热、腹胀、便秘等突出症状。”广东省中医院院长张忠德说，中医的“组合拳”和现代医学共同努力，能够为患者后期的康复打下基础。

国家卫生健康委有关负责人表示，三年来，新冠患者救治已经有一套成熟的诊疗技术和有效的治疗药物。我国充分发挥中医药独特优势，强化重症救治方面的中西医结合机制，建立完善“有团队、有机制、有措施、有成效”中西医结合医疗模式，形成了中西医结合、中西药并用的中国方案。

转阴后康复期如何用好中医药？

随着我国疫情防控进入新阶段，工作重心逐步从“防感染”转向“保健康、防重症”。

近日，国家中医药管理局综合司、中华中医药学会、中国中医药报社、中国中医药出版社联合组织权威中医专家编写了《新型冠状病毒感染中医药防治问答（第一版）》。根据该问答，新冠病毒感染者转阴后可通过中成药、中医非药物疗法等方式进行居家康复。

其中，中成药须按照说明书服用。如连续服用3天后，症状无缓解或加重，应及时到正规医疗机构就诊。中医非药物疗法种类繁多，居家康复期间可采用艾灸疗法、穴位按摩及推拿疗法、耳穴压豆、拔罐、刮痧等简便易操作方式。同时，还可练习八段锦、太极拳等中医传统功法进行适当锻炼。

转阴后咳嗽、心悸等症状如何缓解？

根据《新型冠状病毒感染中医药防治问答（第一版）》，一般的轻度咳嗽可以不用治疗。若伴有咽部疼痛或者咳嗽（尤其以干咳为主），没有其他症状者，可服用荆防败毒散、银翘散、桑菊饮，也可采用刮痧等中医外治疗法。其他还可选择具有止咳宣肺功效的中成药。若咳嗽严重，影响日常工作或睡眠，或持续3周以上，建议到医院就诊。中成药治疗咳嗽也应基于辨证论治原则，建议在中医师指导下使用。

部分患者出现心慌、心悸，此时建议多休息，调节生活作息，保持充足睡眠，同时加强自身营养，多摄入富含蛋白质和维生素的食物。可佩戴中药香囊，选用生脉饮等中成药，也可按揉内关穴、膻中穴以缓解症状。如发生缺氧，呼吸、心率加快，心慌，要到医院急诊就诊。