我国将在新冠病毒感染医疗救治中进一步发挥中医药特色优势

新华社北京1月4日电 疫情防控实践表明，中医药在新冠病毒感染医疗救治中具有独特优势。国务院联防联控机制综合组日前印发《关于在新型冠状病毒感染医疗救治中进一步发挥中医药特色优势的通知》提出，注重“关口前移”，应用中医药早期干预；强化中西医结合，进一步加强重症医疗救治。

及早进行中医药干预治疗可以降低转重率。通知要求，各医疗机构接诊出现新冠病毒感染常见症状的重点人群（高风险）、次重点人群（中风险）时，要把第一时间用上中药作为临床救治的原则之一，力争第一时间进行中医药干预；要依据中医三因制宜、辨证论治原则，第一时间为患者提供中药饮片处方、中成药、医疗机构配置中药制剂和中医技术等中医药服务，减少病情向重型转化；要按照当地治疗新型冠状病毒感染中药协定处方调配、煎煮中药饮片供患者使用，减少患者在医院就诊和等待时间，提升接诊效率。

开展中西医结合治疗可以有效阻断或减缓重症向危重症的发展。通知要求，重症医疗救治中要坚持“中西医结合、中西药并用”原则，进一步建立完善“有团队、有机制、有措施、有成效”中西医结合医疗模式。针对重症、危重症患者，要有经验丰富的中医医师参加多学科联合会诊，共同研究确定中西医结合治疗措施，负责中医治疗和病情观察。各医疗机构要在国家诊疗方案指导下，在重症、危重症患者医疗救治中，积极合理使用中成药（包括中药注射剂）、中药饮片和中医技术，同质化、规范化开展中医药救治。

根据通知，各级卫生健康行政部门和中医药主管部门要多渠道扩充乡镇卫生院中医（助理）医师人员队伍。各省级中医药主管部门要组织成立省级新型冠状病毒感染救治中医药专家委员会（专家组），指导做好老年人和儿童等特殊群体的中医药救治。研究制定新型冠状病毒感染者中医药干预指引，加强科普宣传，引导群众正确认识中医药疗效，合理使用中医药。

“经过三年疫情防控，我们形成了中西医结合、中西药并用的中国方案，中医药在其中发挥了重要作用。”国家中医药管理局副局长黄璐琦表示，当前我国疫情防控工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”，应进一步发挥中医药独特优势，保护人民生命安全和身体健康。