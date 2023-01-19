国家卫健委：农村地区是当前疫情防控的重中之重

人民网北京1月19日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就春节期间疫情防控有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，2023年春节临近，这是新冠疫情“乙类乙管”以后的第一个春节，很多群众都踏上了返乡路。国务院联防联控机制各个部门正在多措并举，做好节日疫情防控，关心困难群众生产生活，丰富物质文化供应，做好春运出行保障。

“农村地区是当前疫情防控的重中之重。”米锋指出，要抓好防疫体系运转，统筹各种医疗资源，保障好群众的就医用药需求，做好老人儿童等重点人群管理，补齐农村地区疫情防控的短板。

另外，人员密集场所要做好场所和活动的常态化疫情防控，降低病毒传播风险。

“在此，也倡导大家做好个人防护，避免带病出行，保护个人、家人和他人的健康。”米锋说。

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