农业农村部：在农村进行全面摸排 摸清老幼病残孕等五类人群信息

人民网北京1月19日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就春节期间疫情防控有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，前不久，国务院联防联控机制和中央农村工作领导小组印发的《加强当前农村地区新型冠状病毒感染防控工作方案》要求抓好农村地区重点人群防护，目前这一要求落实情况如何？

对此，农业农村部农村合作经济指导司副司长、一级巡视员毛德智介绍，工作专班落实中央部署要求，近期主要抓四方面的工作：一是摸清底数。组织各地在农村地区进行全面摸排，目前摸排了5.9亿人，摸清了农村地区老幼病残孕等五类人群的基本信息。

二是建立健全包保制度。指导各地建立重点人群的包人、包户联系制度。目前31个省份和新疆生产建设兵团都已经建立了包人、包户的联系制度。据统计，全国共组织动员1901万人包保联系重点人员，包保联系覆盖率达到99.73%，21个省份实现了全覆盖，百分之百包保联系，其他省份的包保联系也基本接近全覆盖。

三是以发放健康包的方式切实做好重点人群健康服务。为了解决农村重点人员就医、买药不方便的问题，农村地区疫情防控工作专班坚持关口前移，指导推动各地为重点人群免费发放健康包。截至目前各地主要面向这些重点人群免费发放了健康包5717万份。

四是创新方式关心关爱重点人群。鼓励各地积极探索通过各种形式为重点人群送去关心关爱。工作专班针对一些农村地区120救护车不足的情况，指导各地依托包保机制，建立重症转运转诊志愿服务队伍，提前预备人员、车辆，帮助做好重点人群的就医转诊工作。

“下一步，工作专班将进一步督促指导各地不断地健全包保联系制度，加强走访探望、丰富服务内容，让在农村的重点人群得到更多更好的关心和帮助。”毛德智说。