直播预告：冬季老年眼病的防护和治疗

马上就要到春节了，家中老人在期盼着团聚的日子，同时，老年人健康问题始终是牵动大家心弦的话题。冬季常见老年眼病有哪些？发生了老年眼病应当怎么防护和治疗？如何发挥中医特色改善老年人眼部健康？

1月18日9:00，中国中医科学院眼科医院副院长、全国中医药老年眼病防治中心主任、首都名医谢立科，中国中医科学院眼科医院神经眼科兼针灸科主任王影将做客“人民好医生”客户端直播间，就冬季老年眼病相关话题与网友进行科普分享。

专家简介：

谢立科，主任医师，博士导师，首都名中医。中国中医科学院眼科医院眼外科、眼底病、眼外伤科主任，国家级重点学科中医眼科学学科带头人，享受国务院突出贡献医学专家特殊津贴。擅长复杂玻璃体、白内障等眼科显微手术及中西医结合治疗眼病。

王影，医学博士，传承博士后，主任医师，博士生导师，神经眼科兼针灸科主任。师从国医大师唐由之教授攻读中西医结合眼科博士学位;师从我国著名眼科专家庄曾渊研究员，解放军总医院魏世辉教授。擅长针灸等传统疗法治疗各种视神经病变、视神经萎缩、眼肌麻痹、甲状腺相关眼病、干眼、视疲劳、黄斑病变、色素变性、眼睑痉挛及眼科疑难病等。

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