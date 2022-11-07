华厦眼科正式登陆深交所创业板

11月7日，华厦眼科在创业板成功挂牌上市，正式登陆A股，守正创新开启高质量发展的新征程。

在素有“黄金赛道”之称的眼科医疗服务领域，专家云集、医教研协同发展一直是华厦眼科蓬勃发展的“加速器”。此番在A股成功上市，也意味着步入发展快车道的华厦眼科将插上资本翅膀，通过内生增长、并购发展，演绎发展双重奏，以更强劲的腾飞势头打造可持续眼健康生态圈，为“健康中国”建设贡献华厦力量。

源于厦门，服务中华，走向世界。目前，华厦眼科已在全国开设57家眼科专科医院和23家视光中心，覆盖17个省份及46城市，辐射国内华东、华中、华南、西南、华北等广大地区，并已建立覆盖白内障、屈光、眼底、斜弱视与小儿眼科、眼表、青光眼、眼眶与眼肿瘤、眼外伤共八大眼科亚专科科室及眼视光的眼科全科诊疗服务体系。其中，集团本部厦门大学附属厦门眼科中心是国家临床重点专科(眼科)建设单位、三级甲等眼科医院、厦大附属医院，设有博士后科研工作站和院士专家工作站，连续两年荣获国家“改善医疗服务示范医院”。

专家领航：全国疑难眼病会诊平台，再添数十名重量级专家

华厦眼科一直紧随“健康中国”战略步伐，广纳贤才，致力打造眼科人才技术高地，以仁心仁术，构筑从新生儿到百岁老人“全年龄段全生命期眼健康”医疗服务，为国内外广大患者提供优质、专业、安全、贴心的眼科诊疗服务。

上市仪式前一天，第八届华厦眼科国际论坛召开。上市仪式上，也迎来了全国疑难眼病会诊平台启动仪式，几十位眼科界重量级专家，获聘华厦眼科疑难眼病会诊专家，成为上市仪式浓墨重彩的点“睛”之笔。

这个是超豪华阵容，大咖云集，包括中国工程院院士谢立信教授、中国工程院院士范先群教授、中华医学会眼科学分会现任主委姚克教授、中国医师协会眼科医师分会会长王宁利教授、中华医学会眼科学分会候任主委孙兴怀教授、国际眼科科学院院士黎晓新教授、国际眼科科学院院士赵堪兴教授、中华医学会眼科学分会名誉主任委员葛坚教授、中华医学会眼科学分会副主任委员许迅教授、中华医学会眼科学分会副主任委员杨培增教授、中华医学会眼科学分会副主任委员瞿佳教授、中华医学会眼科学分会副主任委员刘奕志教授、亚洲干眼协会主席刘祖国教授、湖北省眼科学会主任委员张明昌教授，以及来自国际眼科界知名专家等。

人才是医院发展的源动力，华厦眼科始终坚持引才、育才“双轮驱动”。一方面，尊重专家、尊重知识，汇聚了黎晓新、赵堪兴、葛坚、刘祖国等一批具有国际影响力的眼科学界专家；目前，中国大陆仅五位国际眼科科学院院士，就有两位在华厦眼科任职，正是黎晓新教授及赵堪兴教授，同时4位专家先后获得“国之民医”殊荣。另一方面，华厦眼科通过两院、两所、三基地、三站、合作院校等一系列平台，面向全国眼科同行，相继推出中国眼科医师明日之星计划、中国眼科医师精英人才计划，同时携手北京大学、厦门大学等知名高校联合培养博士后等举措，打造眼科精英人才培养摇篮，既为华厦眼科注入新鲜血液，筑牢人才梯队，同样为中国眼科领域的未来打造智囊，孵化人才。

随着数十名重量级专家受聘全国疑难眼病会诊平台专家，原本专家实力亮眼的华厦眼科将如虎添翼，专家实力优势愈加突显，诊疗技术水平“更上一层楼”。

当前，智慧医疗为健康未来开启无限想象力。多年来，华厦眼科也紧紧把脉发展趋势，整合优势资源，相继推出眼科通、5G互联网医院、全国疑难眼病会诊平台等创新性平台，实现集团旗下全国57家医院之间的优质专家资源共享。这也意味着，集团旗下各地医院的眼疾患者，不论何时何地，都可以打破时空限制，接受这些国际知名眼科专家提供的眼科诊疗服务。

科研领跑：拥有全国眼科诊疗领域服务能力领先的单体医院

名医带动名科，名科成就名院。经过近20年的发展，华厦眼科已发展成为国内大型眼科连锁集团，拥有全国眼科诊疗领域服务能力领先的单体医院，在行业内的先发优势及规模效应愈发突出。厦门眼科中心作为集团本部，为集团所有下属医院提供临床指导和技术支持，并为全国的其他医院提供疑难眼病的会诊支持。华厦眼科将部分城市医院定位为区域中心，并辅以地级市、县级市医院及视光中心进行下沉和补充，进一步拓展华厦眼科的服务半径，满足多层次的眼科诊疗服务需求。

技术和科研是医院重要的软实力，也是医院发展的加速器。面对日新月异的医疗行业，华厦眼科立足医学前沿，坚持创新医学研究模式，不断推进“医教研”协同发展体系再上新台阶。

当前的科技越来越发达，很多以前技术无法治疗或者难以根治的疑难眼病，现在有了新突破。特别是近几年，华厦眼科汇聚诸多重量级眼科专家，攻克了很多疑难眼病问题。截至目前，集团及旗下医院的医生团队已申请和开展了多项国家级、省部级科研课题，包括“973”计划、“863”计划、国家重大研究计划、国家自然科学基金、博士后科学基金、外国专家引智项目及省市课题等近200项。此外，除了定期举办“华厦眼科国际论坛”“海峡两岸白内障及角膜病高峰论坛”“长三角地区高峰论坛”等国际国内大型学术交流会议，华厦眼科专家团队还主编、参编或翻译了多部眼科学界重要学术专著，在国内外眼科界产生了广泛的学术影响力。

公益领路：20多载坚守公益事业，为健康中国贡献“华厦力量”

企业的可持续发展离不开社会责任，这些年，华厦眼科在快速发展的同时，始终围绕着“健康中国”“乡村振兴”“援藏援疆”等国家战略、“一带一路”倡议，立足眼科的特殊性，向光而行，用实际行动助推我国眼科公益事业的发展，助力全民眼健康水平的提升。

随着老龄化社会到来，白内障人数逐渐增加，华厦眼科旗下50余家医院全国联动开展光明行，公益诊疗足迹遍布全国各地，还先后十多次走出国门，应邀前往缅甸、老挝、尼泊尔、柬埔寨、斯里兰卡等一带一路沿线国家开展慈善光明行，为国际防盲事业贡献力量。华厦眼科的善举，也先后多次获得央视报道点赞。

多年来，华厦眼科也致力于打造近视防控生态圈，为国家青少年近视防控工作作出积极的探索，先后开展了“华厦近视防控专家宣传团”、“家校护眼E启测”百千万计划、“近视防控百校巡讲”、“校园视力安全官”以及“为乡村点睛”等近视防控公益项目，为近视防控输出“华厦模式”，为健康中国贡献“华厦力量”。