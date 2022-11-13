聚焦中老年眼病防控 2022北京中医药学会中老年眼病论坛举行

人民网北京11月13日电 2022年11月12日，由北京中医药学会主办，北京医院、中国中医科学院眼科医院承办的北京中医药学会中老年眼病专委会第四次学术会议暨中老年眼病论坛2022在线上举办，聚焦中老年眼病的防控模式与方法，中、西医眼科、老年病科等领域专家展开深入探讨。

会上，北京中医药学会副秘书长杨娜、中国中医科学院眼科医院院长温艳东对中老年眼病专委会的工作表示肯定，并希望该专委会继续为中老年人眼健康及中老年眼病防控做出新的贡献。

中老年眼病专委会主任委员、中国中医科学院眼科医院冯俊教授发表了名为“共建医患联动、社会参与的中老年眼病‘五位一体’防控新模式”的主题演讲。他将常见中老年眼病系统地归纳为老年性眼表与附属器疾病、老年性屈光异常性疾病和老年性眼底疾病；首次明确地提出“以眼科医生、老年群体为中心，社区卫生服务中心（乡镇卫生院）为枢纽，政府和媒体共同参与的”防控新模式，并强调要在中老年眼病防控“三早、三防、三治”工作原则及“危险因素管控、病因规避、病机干预”工作核心的基础上开展。

国际眼科科学院院士赵家良教授做了“积极推动中老年眼病防治”的报告，详细介绍我国中老年眼病防治面临的挑战，阐述了建立眼保健服务体系对于中老年眼病防治的重要性。

中华医学会眼科学分会候任主委孙兴怀教授全面介绍了全生命周期、尤其中老年人群面临的致盲致残眼病威胁，并阐释了先进分级诊疗系统、科普教育以及政府支持对于防治中老年眼病的重要作用。

与会专家紧扣中老年眼病防控主题，从眼病防治、防控思路、眼健康、中西医诊疗与保健等方面进行了学术交流与探讨。邱礼新教授介绍了基于四气五味理论、五运六气学说思想指导下的中医食疗方法对中老年眼病防控的意义。梁丽娜教授阐述了中医保健方法“运目操”对老视的预防作用，李欣教授作了高度近视合并青光眼的“未病先防”的讲座。李跃华教授探讨了多学科联合在防止老年人跌倒方面的意义。

此外，与会专家还从中西医结合视角探讨了老年性黄斑变性、糖尿病性黄斑水肿、视网膜静脉阻塞、青光眼、白内障等常见中老年眼病的预防和治疗。