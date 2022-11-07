第八届华厦眼科国际论坛启幕 厦门市眼部疾病临床医学研究中心揭牌

第八届华厦眼科国际论坛6日在厦门启幕，众多海内外知名眼科专家通过线下线上方式参会，聚焦眼科发展新动向，就眼部基础疾病防治、疑难眼病诊疗技术等议题深入探讨交流。

在本次论坛上，厦门市眼部疾病临床医学研究中心正式揭牌。这是厦门市科技局和厦门市卫生健康委员会联合组织建设的第二批临床医学研究中心。

本届论坛由华厦眼科医院集团主办、厦门大学附属厦门眼科中心承办。厦门眼科中心总院长黎晓新教授在会上称，日后厦门眼科中心将持续致力建设临床医学科技创新体系，与科研机构、医疗卫生机构深化交流合作，在厦门市基础眼病防治，疑难眼病联合会诊等方面发挥积极作用。

厦门市卫生健康委员会党组成员苏妙玲在会上说，一直以来，厦门眼科中心始终坚持把人民眼健康放在优先发展的战略地位，致力提供高质量的眼科诊疗服务。

厦门市科学技术局副局长曹伟民表示，厦门市眼部疾病临床医学研究中心的成立，将为该市在眼病防治、构筑疑难眼病高水平联合会诊等方面发挥积极作用。厦门市科技局与厦门眼科中心将集成资源优势，在跨学科建设、临床应用和科研成果转化等工作上融合发展，共促厦门市临床医学的提升。

中国工程院院士谢立信教授表示，华厦眼科医院集团汇聚一批具有国际影响力的眼科学界专家，多年来在医务人才培养、临床医学科研创新能力方面持续稳步提升。希望未来继续从民众眼健康的切实需求出发，有针对性地提升科研创新能力，助推中国眼科行业发展。（杨伏山 梁亦亘）