重点人群这样做好防护（国务院联防联控机制发布会）

本报北京1月16日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制16日召开新闻发布会，呼吸、心血管、妇幼健康及营养领域专家出席发布会，介绍重点人群健康保障有关情况，并答记者问。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，随着疫情防控进入新阶段，全国正在有序开展老年人、儿童、孕产妇、慢性基础性疾病患者等重点人群分级分类动态服务和“关口前移”工作。要做到重点人群感染早发现早用药，做好定期联系服务和日常健康监测；重症风险人群早识别早转诊，畅通转诊通道；重症人群早干预早集中，加强急诊力量配备，对高危患者优先安排就诊，优化住院收治，保障患者住院需求和重症患者救治需要。

冬春季节是流感的高发季，叠加疫情，老年人如何做好防护？北京医院呼吸与危重症医学科主任李燕明说，老年人群是新冠和流感感染以后出现重症的高风险人群，也是防护的重点人群。新冠病毒和流感病毒的传播途径类似，都是通过飞沫和接触传播，因此防护手段也类似，主要包括外出时、到人多和密闭空间时要佩戴口罩，注意清洁双手、多通风。接种疫苗是最经济、最有效的预防手段，建议没有接种且符合接种条件的老人及时接种新冠病毒疫苗和流感疫苗。

“合并慢性呼吸系统疾病，是新冠病毒感染后发生重症的一个高危因素。”李燕明说，新冠病毒感染和慢性呼吸道疾病都属于呼吸系统疾病，一旦罹患新冠病毒感染，这类人群还容易出现基础肺病的急性加重。因此，不管是尚未感染，还是感染之中和“阳康”后，都要加强慢性呼吸道疾病的诊断和治疗，需要规律用药，不能随意停药。有呼吸系统慢性疾病的人，特别是老年人，要对自己的健康状态充分了解，要知道基础血压、基础心率、基础呼吸状况、基础氧饱和状态。如果感染，这类人群要加强呼吸整体状态的监测。如果出现体温再次升高，特别是血氧饱和度下降的情况，要及时就医。

北京安贞医院常务副院长周玉杰介绍，有基础心脏病的患者，特别是老年患者，血管内皮功能发生紊乱，血管斑块容易发生炎性反应，并且血栓的发生率也可能会增高，导致原有心脏病加重。患者在咳嗽、发烧的时间段容易合并低氧血症，一些老年心血管患者的症状是沉默型表现，不像年轻人那么明显。这类患者平时已经服用了一些药物，感染新冠病毒又服用退烧药等，如果喝水少，水电解质平衡有时可能发生障碍。此外合并用药时会有重叠用药问题，因此需要经过医生的指导来进行用药。

孕妇也是新冠病毒的易感人群。北京大学第三医院妇产科主任赵扬玉说，孕妇没有基础病、合并症，感染新冠病毒的临床表现和普通人群相似。有一些孕妇患有哮喘、高血压等基础病，病情可能加重，应该及时就医。在妊娠晚期的孕妇，如果出现胎动异常、出血、肚子疼、疲乏无力等，即使不发烧也要到医院就诊，不一定是新冠病毒感染，有可能是妊娠晚期并发症。

“目前没有新冠病毒能够通过母乳传播的证据，因此没有理由停止母乳喂养。”北京儿童医院急诊科主任王荃说，哺乳期妈妈感染了，如果身体允许，没有其他禁忌症，在做好清洁和消毒的基础上，推荐继续母乳喂养。

《 人民日报 》（ 2023年01月17日 07 版）