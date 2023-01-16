有心脏病的患者感染新冠后怎么办？专家详解

人民网北京1月16日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍重点人群健康保障有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，感染新冠病毒之后是否会使心血管疾病等基础病加重，对于这部分患者来说，应该如何关注自身健康状况？出现什么症状要前往医院就诊？

北京安贞医院常务副院长周玉杰表示，感染了新冠以后，有基础心脏病的患者，特别是老年患者，血管内皮功能发生紊乱，血管斑块容易发生炎性反应，并且血栓的发生率可能也会增高，导致原有基础心脏病的加重。病人在咳嗽、发烧的时间段容易合并低氧血症，一些老年心血管病人的症状是沉默型表现，有一种“消音器”效果，表现不像年轻人那么明显。

“基础病患者平时已经服用了一些药物，感染新冠又服用退烧药等，如果喝水少，水电解质平衡有时可能发生障碍。”周玉杰说。

他分析，合并用药时会有重叠用药问题，治疗新冠病毒的药物和治疗基础心血管疾病的药物都在一条“高速公路”上代谢，它们有竞争的、有拮抗的，作用可能抵消、也可能互相增长，因此需要经过医生的指导来进行用药。特别是临床见到的一些心血管病人，表现为合并低钠血症、低钾血症、一定程度的脱水，但病人没有注意及时适量去补充营养和水电解质，所以均衡营养非常重要，特别是老年人。

周玉杰强调，一定要知晓老年人餐桌上吃的是什么，一天吃进去多少，大概吸收多少，代谢和排出多少，促进平衡。在此基础上也有益于心血管疾病的控制，不然一边治疗基础心脏病，一边还要纠正营养和水电解质紊乱。所以每个心血管基础疾病的患者，如果得了新冠不要“等、拖、耗”，一定要及时治疗、在医生指导下及时调药。