如何判断孩子是否感染新冠？专家提示注意这些症状

人民网北京1月16日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍重点人群健康保障有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，孩子得新冠以后，症状可能难以清楚表达，家长应该特别留意孩子哪些症状表现？出现什么样的症状就要警惕，有可能是病情加重的表现？

“首先，观察精神状态，如果发现孩子精神很差、精神萎靡、嗜睡或者烦燥不安，甚至出现了呻吟，这些情况都是需要警惕的，可能有部分孩子出现意识障碍甚至抽搐。”北京儿童医院急诊科主任王荃表示。

王荃说，其次要观察呼吸的情况。当家长发现孩子呼吸频率明显加快，甚至出现了喘息、发憋或者出现了声音嘶哑，有的孩子咳嗽起来声音是破的，叫破竹样的咳嗽，或者像小狗一样犬吠样的咳嗽，甚至有的孩子出现发不出声音的情况，要及时就医。有的孩子可能出现呼吸费力，家长可以观察孩子在吸气时是否有鼻翼扇动，对于小婴儿，是不是在呼吸的时候出现了点头样的动作，甚至是耸肩样的动作，这都提示孩子有呼吸困难，一定要关注，及时带孩子就医。

王荃还说，如果孩子出现喂养困难、拒食、频繁呕吐、腹泻、尿量减少，或者超高热，比如体温大于等于41度，或者是孩子持续高热不退，发烧时间超过3天等都需要关注。当孩子出现发热并且伴有新发皮疹的时候，也是需要关注的情况。