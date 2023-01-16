全力救治急危重症患者

“患者97岁，有慢性阻塞性肺疾病，合并新冠感染，高热39.5℃，紧急开通绿色通道，立即收治入院。”近日，广东省第二人民医院（以下简称“省二医”）抢救一名97岁高龄、合并多种基础疾病的慢阻肺新冠感染者。经过紧急救治，以及后续的氧疗、抗菌治疗、营养治疗等救治措施后，目前，该患者已康复出院。

为应对新冠感染人数的增加，做好老年人的医疗救治工作，省二医创新机制，全力保障急危重症患者救治。由医院党委书记、院长牵头任组长，成立了老年感染者救治领导小组；以各临床科室为单位，成立了老年感染者救治小组，对患者分级分类收治；由呼吸、ICU、心血管、脑血管等专家团队，成立了救治指导小组，以多学科诊疗的方式，指导各救治小组开展工作，应收尽收、应治尽治，为急危重症患者救治“兜底”。

近段时间以来，省二医呼吸与危重症医学科处于满负荷状态，收治多例80岁以上高龄新冠感染患者，绝大部分患者经过及时治疗和对症干预措施后，均顺利好转出院。

“老年人得了新冠后，不要过分恐慌，这段时间我们收治的新冠患者中，30%以上是80岁以上高龄感染者，绝大部分经过治疗都是可以好转出院的，我们一定要有信心。”广东省第二人民医院呼吸与危重症医学科主任、主任医师孙瑞琳特别强调，老年人得新冠之后主要的风险因素，往往是免疫力低，长期慢性病导致心肺功能差，生理功能储备不够，容易出现肺部炎症，更容易发展到重症。“慢性病的管理控制对老年人非常重要，不能因为新冠而忽视了慢性病的治疗，如果家中老人患有一系列慢性疾病，像慢阻肺、糖尿病、高血压等，都一定要积极干预管理，同时注意休息，保证充足睡眠，适当运动，并且保证合理营养摄入。”（本报记者 吴春燕 唐一歌）