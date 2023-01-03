中医专家：用中医组合拳解决好危重症四大症状

人民网北京1月3日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍中医药医疗救治工作有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，对于新冠病毒感染的重症患者，中医药发挥了哪些作用？

对此，广东省中医院院长张忠德表示，近三年以来，中医药在新冠病毒变异毒株重症患者的治疗中都取得了非常好的效果，得出了中西医结合有效的方案和效果，让患者受益。

他说，中医在重症治疗过程中解决了突出症状。对于高热、腹胀、便秘、胸闷、气喘和大汗出，在高热患者的治疗中不是用一味药或者一个手法，而是整体的组合拳，有中药汤剂、中成药、外治法、鼻饲、针灸、热敷法等。

在高热患者治疗中，中药多频次、多组合的使用，在快速降低患者体温的同时，不严重损害患者的身体状况，比如发汗不是很多，腹泻也不是很厉害，保持这个度，保持治病不伤症、留命治病这个中医原则。比如机械通气或者面罩呼吸以后，患者腹胀很厉害，大便不通，血氧不好、呼吸急促，这类病因要想办法把胃肠储留通了，要么用大黄粉，要么用大承气汤、小承气汤来灌肠，要么用中医的手法把病人腹部的积聚排出来，手法非常管用，通腑解毒，能够把毒排出去，病人就会好。排毒不伤正的同时给予独参汤、西洋参，如果是单纯的气虚给予西洋参，有阳虚的给予小四逆汤再配上西洋参一起服用，病人通了、四肢暖了，血氧会往上走，心率从100多降下来。

还有一些重症患者和危重症患者，淋巴细胞很低，降到0.6、0.3了，疲倦乏力，中医用一些独参汤，用西洋参加红参，给患者吃了之后，整个红细胞的回升就比较快，从危重症、重症转为普通型，减低了病亡率。

“所以在治疗重症的过程中，用中医的组合拳解决好危重症的四大症状，和现代医学共同努力，达到留命治病、治病不伤正，为后期的康复打下基础，中医药在这个过程中发挥了很好的作用。”张忠德表示。