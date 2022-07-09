白洪忠：注重多学科交融 加强呼吸与危重症医学科建设

“加强呼吸与危重症医学科建设，要注重多学科交融，构建支撑协同体系。”河北省胸科医院党委副书记、院长白洪忠近日在做客人民健康“加强临床专科建设，推动公立医院高质量发展”系列节目中提出，应发挥好专家及学科带头人的关键作用，带领团队持续推动医疗技术及管理模式创新，促进临床专科建设取得积极成效。

呼吸系统疾病是我国常见、多发的重大疾病。其中，慢性呼吸疾病更是被世界卫生组织列为全球“四大慢病”之一。白洪忠介绍，目前我国呼吸系统疾病具有“三高”的特点，即患病率高、致残率高、致死率高。呼吸系统疾病严重威胁患者生命健康，随之而来的疾病负担也较为沉重，已成为我国较为突出的公共卫生医疗问题之一，防治形势比较严峻。

重视呼吸系统疾病防治，需要加强呼吸与危重症医学科规范化建设。白洪忠结合河北省胸科医院在临床专科建设方面的实践，分享了一些经验建议：一是要注重多学科交融，打破学科间壁垒，加强呼吸与危重症医学、肿瘤学、呼吸康复医学、病理学、呼吸药学等多学科间的联系，实现“1+1＞2”的效果；二是从诊断、治疗、预防、研究等多角度入手，多学科聚焦呼吸系统疾病防治，构建起多学科立体交融的现代呼吸病学体系及完备的支撑学科；三是建立长效机制，实施动态管理，定期考核各个学科在设施条件、专业特色、人才梯队以及管理制度等方面的建设成效。对考核评估合格的学科允许参加新一轮的院级重点学科申报，对建设成效不理想或考核不合格的学科给予降级或撤销处理，提高院级重点学科建设水平。

“要想把专业学科建设好，专家及学科带头人的作用非常关键。一是发挥专业引领作用，用高超的医术、先进的理念，打造一支医德高尚、技术精湛的优秀团队，提升学科整体实力；二是要带领团队解放思想、创新思维，持续推动医疗技术创新、管理模式创新；三是要发挥各种学术平台的作用，整合利用学术人力、物力资源，加强业内交流和学习，互通有无、取长补短，进而实现区域内相关专业学科整体水平的提升。”白洪忠说。

白洪忠介绍，河北省胸科医院承担着国家呼吸疑难病症诊治能力提升工程项目建设任务。近年来，医院积极推进医疗卫生服务供给侧结构性改革，着力提升医疗服务、临床科研和人才培养能力，有效发挥辐射带动和示范引领作用。通过高精尖设备购置、基础设施改扩建、信息化建设和PCCM（危重症医学科）规范化建设等工作，目前已完成相关项目建设任务，取得了显著建设成效。

此外，作为国家呼吸临床研究中心核心单位以及省级呼吸疑难病症诊治“龙头”中心，河北省胸科医院也在积极发挥“承上启下”作用，助力优质医疗资源下沉。

“在‘承上’方面，我们积极承接国家呼吸临床研究中心先进的技术和理念，加强呼吸诊治质量控制，完善呼吸病诊治临床路径、技术规范和临床指南；‘启下’方面，我们发挥省级呼吸疑难病症诊治中心作用，让更多的患者不出省就能看好呼吸疑难病。”白洪忠说，“同时，我们依托学协会力量，举办学术会议，让基层医务工作者直接与专家面对面，为基层培养了大量呼吸专业人才。此外，还组建起辐射全省各级医疗机构的呼吸、结核、肺肿瘤等专科医联体，依靠信息化优势，打造远程医学平台，助力基层医疗能力的提升。”