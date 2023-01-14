坚定信心，平稳走出疫情

1月4日，北京市朝阳区太阳宫社区卫生服务中心药房工作人员在给患者开药。 新华社发

1月4日拍摄的上海市斜土街道社区卫生服务中心输液室内的氧疗区。新华社发

“终于抢到火车票了！”杨强放下手机，满是兴奋和期待。

这个在北京一家互联网企业上班的小伙子，1月19日就可以回长沙老家了。这是新冠疫情暴发三年以来，他第一次回老家过年。

熟悉的春运又回来了，这不是杨强一个人的感受。2023年春运是疫情防控进入新阶段后的第一个春运。据交通运输部研判，春运期间客流总量预计约20.95亿人次，比去年同期增长99.5%。

如果随着春运的火车，把目光投向大江南北，我们会发现：商场又热闹起来了，电影院又开始上映大片儿了，地铁又开始拥挤了，马路上又开始堵车了……

1月8日起，我国对新冠病毒感染正式实施“乙类乙管”。疫情防控工作的重心，从“防感染”转到“保健康、防重症”，从风险地区和人员管控转到健康服务与管理。这是顺应形势的优化，是顺应民心的调整。

熙熙攘攘的人流，凝聚的是经济复苏、生活回归的信心。这份信心，来自不断完善的防疫措施和健康服务。

1.药品供应不断加强

最近，武汉某药店店长刘建凯发现，来店里免费领取退烧药的人越来越少了。

从去年12月初开始，刘建凯的药店免费赠送退烧药。彼时，武汉感染者不断增加。“经历过2020年疫情期间没有药的那种场景，我就希望尽我所能，帮助更多的人。”

如今，看到大家不再缺药，他打心眼里高兴，“巴不得”药送不出去。

应对感染，走出疫情，药品供应必须跟上——

工信部门“一企一策”帮助企业增产扩能，每日监测调度布洛芬、对乙酰氨基酚产量等情况。目前，我国布洛芬、对乙酰氨基酚日产量达1.9亿片，相比去年12月初提升超过4倍。

市场监管部门从快从重查处哄抬价格、囤积居奇、假冒伪劣等违法行为，开展涉疫药品和医疗用品稳价保质专项行动。如，湖北市场监管局每天对重点防疫药械开展价格监测，并对线上线下药店全覆盖检查，立案查处上百起违法案件。

药品监管部门通过应急审评审批，加快涉疫药品上市。目前，已批准49个新冠抗原检测试剂上市，12个新冠治疗药物上市或增加适应症。

医保部门通过国家医保药品目录谈判，将新冠治疗药品阿兹夫定片、清肺排毒颗粒纳入医保。一些地方还结合当地医保基金运行情况，将一批新冠对症治疗药物临时纳入医保。

药品供应越来越充足，疫情之下的慌张越来越少。

2.医疗救治更有保障

新冠叠加心肌炎，马上救治！

日前，哈尔滨一位感染者出现心慌气短、呼吸困难等症状，迅速发展成心源性休克，危及生命。哈尔滨医科大学附属第二医院立即开辟绿色通道，患者很快转危为安。

“早一分钟抢救，就多一分希望。”参与救治的该院心内科主任于波，语气中透露出坚定。

这三年来，我国在救治新冠患者过程中积累了大量经验和救治资源，重症、呼吸、感染等医护队伍得到锻炼提升。他们，给了我们减少重症伤害、平稳走出疫情的信心。

“乙类乙管”后，“保健康、防重症”成为重中之重。对此，我们在医疗资源上努力做好应对。

且看发热门诊。目前，全国二级以上医院发热门诊超过1.6万个，基层医疗卫生机构发热门诊和发热诊室超过4.1万个。还有不少地方，将方舱医院、体育馆、核酸采样点改造成临时发热诊疗点。

且看重症床位。目前，全国二级以上医疗机构总的床位数561.6万张，重症医学床位18.1万张。其中，三级医疗机构重症医学床位13.34万张，可转换ICU的床位10.48万张。

“目前来看，全国总体床位资源和设备资源能够满足重症患者救治需求。”国家卫健委医政司司长焦雅辉说，已建立区域协同支援制度，根据各地疫情发展不同阶段的需求，及时统筹调配全国重症资源，加强重症患者的医疗救治。

3.重点人群得到更好的健康守护

“防疫包”怎么发放？浙江的做法很讲究：先农村、海岛、山区，后城市；先高龄，后低龄；先有合并基础性疾病人群，后无基础性疾病人群。

一个简单的排序，反映出对重点人群的特殊关怀。这些疫情中的脆弱人群，其健康状况直接关系到能否平稳度过疫情高峰。

“乙类乙管”不是放任不管，而是更有针对性，着力做好老年人、孕产妇、儿童、慢性基础性疾病患者等重点人群的防护和救治，切实加强农村地区疫情防控和医疗服务保障。

——诊疗关口前移，阻断重点人群病情由轻症转重症。接连印发《关于开展新冠重点人群健康调查的通知》《新冠重点人群健康服务工作方案》《关于做好新冠重点人群动态服务和“关口前移”工作的通知》等，对重点人群“早发现、早识别、早干预、早转诊”，预防和减少重症的发生。

——五级书记共抓，健全农村地区疫情防控责任体系。先后出台《加强当前农村地区新型冠状病毒感染疫情防控工作方案》《农村地区新型冠状病毒感染防控工作指南（乡村基层组织版）》等，要求省、市、县、乡、村五级书记要像抓脱贫攻坚一样抓农村地区的疫情防控，并对做好农村地区防疫体系运转、药品供应、重症治疗、老人儿童防护等作出安排。

据悉，国务院联防联控机制已向全国派出15个指导组，督促指导各地做好相关工作。“也发现了一些农村疫情防控好的经验做法，有的强化分级诊疗，有的提升基层服务能力，有的加强重点人群摸底和服务保障。对于这些好经验、好做法，我们将进一步推广。”国家卫健委宣传司副司长米锋说。