中疾控：目前暂未监测发现XBB.1.5的本土病例

人民网北京1月13日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就优化中外人员往来管理措施有关情况举行发布会，并回答记者提问。

对于目前国际国内奥密克戎变异株流行的最新情况，中国疾控中心病毒病所研究员陈操介绍，从全球看，奥密克戎变异株从发现以来一年多的时间里，全球已经发现进化出了750多种进化分支。

截至1月10日全球新冠病毒共享数据库当中各个国家上传的序列进行分析，在全球流行前两位的现在是BA.2.75和BQ.1.1，截至今年1月10日，全球已经发现了奥密克戎变异株的重组体有72种，其中主要流行的就是XBB及其亚分支，这个变异株在一些国家的新冠病毒感染人群当中占比还是比较高的。XBB.1.5是XBB当中的一个亚分支，它的传播优势进一步增加，截至今年1月12日，已经在至少40个国家和地区当中监测发现。

就我国而言，陈操介绍，从去年12月1日到今年1月10日，我国从31个省和兵团的感染病例当中已经监测发现了19种奥密克戎进化分支，其中BA.5.2和BF.7占据绝对优势，两者加起来相当于这19种进化分支的97%。从去年10月份一直到今年为止，我国累计报告了XBB本土病例16例，都是XBB.1的进化分支。

“到目前为止，暂没有监测发现XBB.1.5的本土病例。”陈操说，同期，我国监测到的本土BQ.1的病例是56例，包括BQ.1、BQ.1.1、BQ.1.2等6个进化亚分支。

此外，从去年12月1日以来，全国输入病例监测数据显示，已经有79种奥密克戎进化分支输入到我国，其中比例比较高的前三位的是BA.5.2、BF.7和BQ.1.1。