中国疾控中心专家：截至目前我国暂未发现XBB.1.5本土病例

新华社北京1月13日电（记者李恒）在13日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心病毒病所研究员陈操介绍，自2022年10月至今，我国累计报告了新冠病毒XBB感染本土病例16例，均为XBB.1进化分支。到目前为止，暂没有监测发现XBB.1.5的本土病例。

“从全球看，自发现奥密克戎变异株以来的一年多时间内，全球已经发现该毒株进化出至少750种进化分支。”陈操说，截至2023年1月10日，基于全球新冠病毒共享数据库中各个国家上传的新冠病毒序列分析结果，全球目前流行前两位的毒株是BA.2.75和BQ.1.1。截至2023年1月10日，全球已经发现奥密克戎变异株的重组体有72种，其中主要流行的是XBB及其亚分支，该变异株在一些国家的新冠病毒感染人群中占比较高。XBB.1.5是XBB的一个亚分支，它的传播优势进一步增加。截至2023年1月12日，已经在至少40个国家和地区中监测发现XBB.1.5。

陈操介绍，自2022年12月1日至2023年1月10日，我国从31个省份和新疆生产建设兵团的新冠病毒感染病例中，已经监测发现19种奥密克戎进化分支，其中BA.5.2和BF.7占据绝对优势，两者加起来相当于这19种进化分支的97%。

同期，我国监测到本土BQ.1的病例是56例，包括BQ.1、BQ.1.1、BQ.1.2等6个进化亚分支。此外，自2022年12月1日以来，全国输入病例监测数据显示，已经有79种奥密克戎进化分支输入到我国，其中占比前三位的是BA.5.2、BF.7和BQ.1.1。