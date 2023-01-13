取消入境后测核酸等措施 如何监测新毒株输入？中国疾控中心专家解答

人民网北京1月13日电 （记者闫妍）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍优化中外人员往来管理措施有关情况，并回答媒体提问。

中国疾控中心病毒病所研究员陈操表示，新冠病毒感染实施“乙类乙管”后，我国虽然已经取消了入境后核酸检测和集中隔离等措施，但疾控部门仍会同海关部门继续对新毒株的输入进行监测，入境人员的监测仍是病毒变异监测的第一道关口。国家已在全国多个口岸设立监测哨点，尤其对国际流行的重要进化分支进行监测，实时开展风险评估。如发现毒株输入出现了时空和人群聚集性，将会及时发出预警，经过风险评估后，采取一定的防控措施。

陈操介绍，除口岸监测以外，哨点医院的监测是避免新毒株输入后造成大范围传播的第二道关口。目前，在全国31个省（直辖市、自治区）和兵团设立了一定数量的哨点医院，每周要求哨点医院采集新冠病毒患者样本，送到当地疾控中心进行新冠病毒全基因组测序，将数据及时发送到中国疾控中心病毒病所。中国疾控中心病毒病所会及时对数据进行分析、反馈，如果发现新毒株、重要变异株，尤其是能够引起较多重症和死亡的毒株时，会及时发出预警，及时采取措施。

“马上要到春节了，入境返乡人员逐渐增多。提醒近期入境的人员，入境时如果出现身体不适要及时申报，配合海关人员积极开展采样。如果入境后出现身体不舒服，尤其是发热，要及时开展新冠病毒核酸检测和抗原检测，及时就诊。”陈操说。