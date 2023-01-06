感染新冠后，症状越重意味着免疫力越强？专家回应

人民网北京1月6日电 （韦衍行、闫妍）近日，网络上有传言称，人体感染新冠病毒后，症状越重说明免疫力越强、产生抗体也越多。对此，多位专家在接受人民网采访时均表示，这种说法并无科学依据。

不能仅通过发热判断免疫力强弱

华中科技大学同济医学院附属协和医院感染科副主任赵雷介绍，发热的确跟免疫系统有关，但不能直接将其等同于“免疫系统功能完善就会发热、反之就不发热”。“如果人体免疫功能比较完善，比如说在接种疫苗之后，免疫系统遇到了能够识别的病原体，就可以直接将病原体中和，也就不会引起发热。”赵雷说。

中南大学湘雅三医院感染病科副主任医师刘振国也表示，感染新冠病毒导致的一定程度内的发热是人体抵抗疾病的生理性防御反应，创造出一个不利于感染发生的病理生理环境，在一定程度上提高感染者的抵抗力，但不能单纯通过是否高热来判断患者的免疫力强弱。

“判断自身免疫力的强弱，需要参考很多指标。”北京大学人民医院风湿免疫科副主任何菁举例道，比较常见的是通过血常规中白细胞、中性粒细胞、淋巴细胞数量等指标来粗略判断人体的免疫力状况，“总之，免疫力强弱的评判目前并没有统一的标准。”

“无症状”并不代表病毒与人体“和平相处”

对于感染新冠病毒后出现的高热超过3天等较重的症状，有说法称这是“免疫功能过强并且紊乱”的表现。刘振国指出，这并没有科学依据，“感染后是否发病、发病的症状是否严重，取决于病原微生物的数量、病原微生物的毒力和人体的免疫力这三个因素。一般来说，病原微生物的数量多、毒力强，人体的免疫力差，则临床表现出来的症状更重。”

“感染后高热确实说明了当时机体内较强的免疫反应的存在，患者往往自觉症状较重，但大部分情况并非重症，而仅仅是轻型或普通型。人体很大程度都是通过此阶段的免疫反应抑制及清除病毒。”刘振国说。

至于有些患者感染新冠病毒后并未表现出明显症状，华中科技大学同济医学院附属同济医院感染科主任医师许东认为，表现出“无症状”可能是因为病毒引起的免疫反应比较轻，并不代表病毒与人体“和平相处”，“当人体的免疫能力下降时，病毒就会变得更加活跃，从而导致出现急症的情况。”

抗体产生量与症状轻重无直接联系

刘振国还表示，抗体的产生量与感染新冠病毒时症状的轻重也没有直接联系。“感染新冠后，出现高热只能说明当时免疫反应比较明显，但并不意味着抗体就会产生得更多。”刘振国透露，已经有学者观察到，部分无症状感染者和有症状感染者体内病毒载量接近、康复期血清中抗体浓度水平也无明显差别。

感染新型冠状病毒之后体内有抗体产生，通过注射新冠疫苗也会产生抗体。“从理论上来说，体内抗体量越多，对人体的保护效果越好。入侵的病毒会被抗体有效中和，可以减少新型冠状病毒感染和发病。但截至现在并未有明确的科学定论，人体机体内需要多少抗体才能有效对抗新冠病毒的入侵。”刘振国说。