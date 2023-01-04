充分发挥中医药优势 合理选用对症药物

本报北京1月3日电 （记者王美华）国务院联防联控机制3日举行新闻发布会，介绍中医药医疗救治工作有关情况。

“疫情发生以来，在各级医疗救治实践中，中国始终坚持中西医结合、中西药并重，充分发挥中医药特色优势，筛选出‘三药三方’等临床有效方药，对提高治愈率、降低重症率和病亡率、促进患者早日康复发挥了重要作用。”国家卫健委新闻发言人米锋介绍，当前，我国疫情防控工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”，农村是做好疫情防控和医疗服务保障的重点地区，老年人、孕产妇、儿童、慢性基础性疾病患者是健康服务的重点人群。要抓好农村地区防疫体系运转、药品供应、重症治疗、老人儿童防护等工作，加强日常健康服务，突出重点人群管理，提供分级分类医疗卫生服务，特别是要发挥好中医药的作用。要坚持辨证施治，合理选用对症药物；加强用药指导，做好跟踪随访，保障用药安全。

“经过三年疫情防控，我们形成了中西医结合、中西药并用的中国方案，中医药在其中发挥了很重要的作用。”国家中医药管理局副局长黄璐琦说，中医药的作用主要体现在三个方面：一是对患者可以分层干预，当前，流感、感冒、新冠交织在一起，患者可以选择对症使用的中药居家治疗，减轻医疗机构、医疗资源的挤兑风险和压力；二是发挥中医药在治疗中的独特优势，对轻型、普通型患者以中医药为主导进行治疗，可缩短病毒清除时间、住院时间，缓解临床症状，对于重型、危重型患者，可以开展中西医结合治疗，促进重症向轻症转变，减少病亡率；三是在康复中的作用，很多患者核酸转阴后还有咳嗽、乏力、出汗等症状，中医药可以对症治疗，发挥整体调节作用。

黄璐琦表示，疫情防控进入新阶段以来，中医药防治层面主要做了两个准备和一个机制的强化。在药物准备方面，指导各地做好相关中药储备的同时，鼓励各地制定治疗新冠病毒感染症状的中药协定处方。在医疗准备方面，扩充中医救治医疗资源，加强中医医院的发热门诊、急诊、肺病科、ICU等科室建设。此外，强化重症救治方面的中西医结合机制，进一步充实中医专家的力量，进行重症、危重症的中西医结合救治巡诊指导。

北京中医医院院长刘清泉介绍，近期很多人咨询用药的风寒、风热问题。对于新冠病毒感染，不管它是风寒还是风热的诱因，临床症状大部分都表现出发烧、怕冷、乏力、咽喉疼痛等。不管是风寒、风热引起的临床不适，运用具有解表功能、治疗感冒的药物治疗都是有效的。刘清泉提醒，选择中药的时候，要按照说明书或咨询专业医师进行服用，如果服用1—2天，症状没有明显缓解或持续加重，应及时到医疗机构就诊，千万不要盲目叠加药物。