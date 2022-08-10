直播预告：心血管疾病如何防？中西医结合有妙招

据《中国心血管健康与疾病报告2021》介绍，我国心血管患病率处于持续上升阶段，推算心血管疾病现患病人数为3.3亿，其中高血压患者2.45亿人，脑卒中患者1300万人，冠心病患者1139万人。如何正确防治心血管疾病？中医在其中能够起到哪些作用？

8月10日16:00-17:00，“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请北京中医药大学东方医院心内科副主任医师李岩做客直播间，为大家讲解心血管疾病防治相关知识，千万不要错过。

专家介绍：

李岩，中西医结合博士、硕士研究生导师、北京中医药大学东方医院心内科副主任医师。

擅长：中西医结合防治冠心病、高血压、心力衰竭、心律失常等心血管疾病；尤擅长应用中医气血理论改善胸痛胸闷、心慌心悸、头晕头痛、虚劳虚烦、失眠健忘等症状。

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