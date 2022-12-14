心血管病患者一旦感染新冠病毒，居家应该注意什么，如何避免基础病加重，何时需要去就医……【科学防疫小贴士】

心血管病患者如何做好防护

避免被新冠病毒感染

一旦感染

应该注意什么

基础病病情加重怎么办

如何评估是否需要去医院

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北京安贞医院常务副院长周玉杰

来解答

心血管病患者

如何在家里做好防护

避免感染

患有高血压病、冠心病、心衰的患者，以及心内介入治疗和心外手术后的患者，应当做好防护预防感染。

注意做好原有心脏基础疾病的治疗，正确服用心血管疾病长期预防或治疗药物，合理膳食、戒烟限酒、适量运动，保持心态平衡，改善睡眠质量，增强免疫力，减轻心血管负荷。

做好个人防护，防止因感染诱发原有心血管疾病，有助于预防心血管基础疾病的发病或变为重症。

如果把基础病控制好，心血管病患者感染奥密克戎变异株后，风险并不会增加。

心血管病患者感染新冠病毒

居家治疗该注意什么

如何评估是否需要去医院

对感染新冠病毒的心血管病患者的临床救治，和常规治疗没有太大的区别。

心血管病患者感染后不必太担心，重点是继续控制好冠心病、高血压等基础病，使自己原有的疾病不被诱发和加重。

长期服用的心血管病防控药物不要停药，停药可能诱发或者加重疾病。如果心血管病发作，不要害怕、焦虑，一定要及时服药。如果有持续性胸痛，需要及时到医院进一步诊断和治疗。

冬天是心血管疾病

高发季节

如何预防心血管疾病的发生

冬季天气寒冷，人们如果劳累、激动、饱餐，心脏病、高血压等心血管病的发病率会增加，甚至出现病情加重。心血管疾病的防病胜于治病。

保持健康的生活方式是最好的预防方法。首先要合理膳食，不要进食大油大盐和高胆固醇食物；其次，要戒烟限酒；第三，要适量运动，在家里或者在开阔的场所走动，也可以做一些无氧运动，锻炼手臂和腿部的肌肉，对心血管有益；最后，保持心态平衡，别焦虑。焦虑、劳累、激动、饱餐、寒冷等因素都能增加心血管病的发病率，使得病情加重。所以，一定要避免气、急、累，放松心情。