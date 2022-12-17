防疫热点问答丨加强健康防护 心血管疾病患者别慌——权威专家解答防疫热点问题

当前正值冬季，天气寒冷，又面临疫情风险。心血管疾病患者该如何做好健康防护？若感染了新冠病毒，居家治疗要注意什么？围绕公众关注的热点问题，国务院联防联控机制有关专家作出专业解答。

1. 问：冬天是心血管疾病的高发季节，应如何做好预防？

答：由于冬季天气寒冷，心血管收缩，高血压、冠心病、心衰尤其是急性心肌梗死、肺栓塞、主动脉夹层等三种急诊疾病的发生率都会增高。

预防心血管疾病发生要做到：注意保暖；合理膳食，避免大鱼大肉、高盐等高负荷饮食；保持适量运动，根据个人身体条件和耐受程度选择合适的运动方式；戒烟限酒，避免吸烟诱发血管痉挛、酒精对血管内皮造成损害；心态平衡。恐惧、劳累、激动、饱餐及天气寒冷等都是心血管疾病的诱发因素。居家的心血管病患者要注意监测血压，定期检测血脂。

2. 问：心血管疾病患者若感染了新冠病毒，居家治疗要注意什么？基础疾病若加重，是否需要去医院就诊？

答：原有心血管基础疾病的患者若感染新冠病毒，不必担心、焦虑。冠心病、高血压或心衰等疾病患者一般仍要坚持正常服药。从目前临床情况看，除了发烧对部分心脏病患者救治有一定影响，其他心血管病患者感染奥密克戎后的治疗手段没有太大变化，治疗新冠肺炎的药物，比如缓解肌肉酸痛的用药等，目前尚未发现和心血管治疗药物之间的不良作用。

患者需重点关注心血管疾病的诱发和加重，居家治疗期间要管理好心脏的基础疾病，改善睡眠质量，克服焦虑。同时，长期服用的心血管疾病治疗药物不能停，停药可能诱发或加重疾病。如有持续性胸痛，应前往医院进一步诊断和治疗。