民政部：设立“共享药箱” 尽可能保障居民用药需求

人民网北京1月11日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍重点机构和重点场所疫情防控有关情况，并回答记者提问。

会上，民政部基层政权建设和社会治理司一级巡视员李健表示，协助做好“一老一小”等重点人群的服务保障工作是城乡社区落实“保健康、防重症”目标的重点任务。城乡社区工作者要努力做好以下三个方面的工作：

一是了解掌握重点人群的健康状况。要与重点人群加强联系，掌握其健康状况。依托微信等渠道，与重点人群及其家人保持联络；对没有建立网上联系的老年人等重点人群，采用“敲门行动”等方式，与基层医疗卫生人员共同上门，了解掌握这部分人群的身体情况和服务需求，为提供有针对性的健康服务打好基础。

二是协助做好重点人群健康服务。重点人群健康服务主要集中在就医、用药以及疫苗接种这三个方面，所以要加强与家庭医生、基层医疗卫生人员、辖区药店、疫苗接种单位的对接，配合做好在线问诊、就医送药、联系转诊、引导疫苗接种等工作。同时还要注意组织邻里互助，设立“共享药箱”，尽可能保障居民的用药需求。

三是要加强对居民群众的宣传引导。依托微信群、公众号、智慧社区客户端等城乡社区信息平台，用好村务公开栏、居务公开栏，以及乡村大喇叭等阵地，开展科学用药、居家康复等防疫知识的宣传。引导居民群众科学理性认识新型冠状病毒和疫苗接种相关情况。

李健表示，新冠病毒感染实施“乙类乙管”之后，广大城乡社区工作者要继续做好“百姓健康守护人”，发挥工作的积极性、主动性，解决居民实际困难。各级党委、政府和有关部门要为城乡社区做好服务保障工作提供有力支持，医疗药物资源要向基层倾斜，建立城乡社区与医疗机构、药房之间的直通热线，社区反映的问题要及时回应解决，需要城乡社区承担的工作事务要整合规范，让城乡社区工作者有更多精力、能统筹更多资源解决居民群众的急难愁盼问题。