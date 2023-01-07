民政部推动养老机构就医用药优先保障

从民政部获悉，为推动养老机构入住老年人就医用药优先保障，民政系统成立部省市县四级工作专班，开展“日调度”，全面推动落实。民政部相关负责人表示，截至1月3日，通过协调工信部调拨和地方自行协调解决，全国累计为养老机构、社会福利机构解决解热镇痛药85.7万盒、止咳药73.5万盒、中成药99.2万盒、口罩1766.4万个、防护服116万套、抗原检测试剂628.9万个、血氧仪2.4万台，机构急需的药品物资基本得到保障。全国养老机构均已建立转运机制和就医绿色通道。

“2022年12月23日，各地民政部门通过开展养老机构就医用药情况摸底调查工作，已基本摸清了养老机构就医用药需求情况，经过连日调度，全国养老机构急需的抗疫药品物资已基本解决。”民政部相关负责人说，但还应注意以下问题：第一是抗疫药品物资储备还有一定缺口，还需要继续加强协调对接，指导养老机构储备一定量的药品物资，以备不时之需；第二是养老机构虽然建立了转运机制和就医绿色通道，但个别地区可能因医疗资源紧张难以及时安排床位和进行救治；第三是后期就医用药保障动态跟踪需加强，药品物资消耗要及时补充，新成立的养老机构要及时建立转运机制和就医绿色通道。（任欢）