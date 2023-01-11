民政部：城乡社区疫情防控仍然是吃劲的时候

人民网北京1月11日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍重点机构和重点场所疫情防控有关情况，并回答记者提问。

会上，民政部基层政权建设和社会治理司一级巡视员李健表示，三年来，城乡社区按照党中央、国务院的决策部署，努力筑牢社区防控屏障。实施“乙类乙管”之后，城乡社区疫情防控进入了新阶段，但仍然是吃劲的时候，需要围绕“保健康、防重症”的目标，把工作重心转移到充分发挥城乡社区自治和服务功能，切实做好政策宣传解读，加强重点环节防控等方面上来，使疫情防控能够平稳有序转段。

李健介绍，近日，经国务院联防联控机制同意，民政部、农业农村部、国家卫生健康委、国家疾控局印发了《关于在城乡社区做好新冠病毒感染“乙类乙管”有关疫情防控工作的通知》，明确要求城乡社区要健全疫情防控体系，把防控措施具体落实到自然村、居民小区；要分级分类做好健康服务，保障好重点人群就医用药的需求，要及时响应居民群众健康服务需求，及时帮助解决居民群众反映的急难愁盼问题；要做好宣传引导工作，引导居民群众科学理性认识新冠病毒，树立人人都是自己健康第一责任人的理念；要关心关爱一线城乡社区工作者，激励他们持之以恒做好疫情防控工作。

李健表示，下一步，民政部等四部门将在国务院联防联控机制领导下，抓紧把《通知》明确的任务措施落实落地，推动各地加强城乡社区疫情防控机制建设，进一步调整完善城乡社区疫情防控措施，让城乡社区疫情防控更精准、更温暖。