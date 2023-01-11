如何保障新冠治疗用药？国家医保局回应

人民网北京1月11日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍重点机构和重点场所疫情防控有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，辉瑞公司生产Paxlovid未能通过医保谈判进入我们的医保目录，会不会对新冠用药保障产生影响？

国家医保局医药服务管理司的副司长黄心宇表示，2020年，新冠疫情发生之初，国家医保局就已经及时制定了“两个确保”的医保政策，将诊疗方案内的医保目录外新冠治疗用药临时性纳入医保支付范围，随着诊疗方案的更新，及时跟进，对医保支付范围进行了调整。在每年进行的医保药品目录调整中，新冠治疗用药一直是高度关注的重点。

黄心宇表示，2022年医保目录谈判里面有三款新冠治疗用药被纳入谈判范围，其中Paxlovid、阿兹夫定片、清肺排毒颗粒这三款药，其中阿兹夫定片和清肺排毒颗粒谈判成功，Paxlovid由于企业报价过高，很遗憾，没有成功。

“不过大家不用过分担忧，在上周国家医保局刚刚制定了新冠‘乙类乙管’后优化治疗费用医疗保障政策的通知，其中明确延续了诊疗方案内的目录外药品医保临时支付政策，先行支付到今年的3月31日。”黄心宇明确，在此期间，患者的用药不会受到影响。此外，在医保目录中，治疗感冒、发烧、咳嗽之类的对症治疗药品有600多种，参保人的用药临床选择比较丰富。国家医保局也高度关注新冠治疗药品的研发进展，据了解，近期可能有一些新冠治疗的新药在陆续申报上市。

“我们相信，随着上市新药数量的增加，患者临床用药选择和保障能力、水平都将得到进一步提升。”黄心宇说，国家医保局将进一步加强新冠用药价格监测和管理，全力做好新冠治疗费用的保障工作，着力减轻参保人员的经济负担。