春节餐桌上的预制菜，是“真香”还是“入坑”？

东坡肘子、椰子鸡、粉蒸排骨……春节临近，年味渐浓，方便快捷、种类丰富的预制菜逐渐进入大众特别是年轻人的年夜饭“必备菜单”。预制菜以其便利性、趣味性、丰富多样、可定制、社交属性带来新的消费体验的同时，价格、安全、营养、质量、标准问题也成为争议焦点。在人民网“人民投诉”平台，“方便是方便了，但里面用的食材新鲜与否，心里确实没底”“预制菜的口感、营养价值与现炒菜还是有差别”“餐厅、酒店竟然使用的预制菜，感觉被欺骗了，钱花得不值”等投诉频现。

节日期间，为了让消费者选得安心、买得放心、吃出信心，推动预制菜行业向健康有序的方向发展，完善相关行业标准与规范，人民网“人民投诉”平台即日起将征集相关维权线索，如果您遭遇此类权益侵害，或了解某些欺诈行为中不为人知的陷阱、黑幕，欢迎您扫码关注“人民网财经”微信公众号或扫描“人民投诉·一键维权”微信小程序留言、投诉、曝光。

让我们一起行动，维护自身消费权益，共建和谐消费环境。

手机“扫一扫”查看更多内容

2022“人民投诉”消费维权数据年报出炉 这些“坑” 你踩过吗？

九大关键词！人民网“人民投诉”发布2022年度消费维权热点

·警惕！这些不公平格式条款你“中招”了吗？

·聚焦“合同套路”系列报道：乱象频出，医美维权谁来“买单”？

·中消协揭医美乱象：无资质从业者众多 夸大功效制造焦虑

·“双11”来了，你的网购体验舒心么？