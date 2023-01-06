人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

“人民投诉”2022年终盘点策划

2022“人民投诉”消费维权数据年报出炉 这些“坑” 你踩过吗？

2023年01月06日08:11 来源：人民网

【“人民投诉”2022年终盘点策划

九大关键词！人民网“人民投诉”发布2022年度消费维权热点

手机“扫一扫”查看更多内容

年底医美整形“坑”多 网售药品虚假发货……12月消费投诉热点出炉

“双11”消费维权数据报告：价格欺诈仍“闹心” “闪电”发货退款难

消费洞察：视力康复机构跑路怎么办？中消协律师来支招

“618”消费维权数据报告出炉 电商、家电等为投诉“重灾区”

消费洞察：APP被“自动续费”，你的会员费用还能退回吗？

(责编：崔元苑、高雷)


相关新闻


热门点击排行榜