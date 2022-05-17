重症病房里的生死竞速

一位戴着呼吸机的86岁老人，安静地躺在病床上。此刻，站在床边的年轻护士龙露，正全神贯注地盯着监护仪上不断跳动的数字……突然，龙露发现患者多项生命指标开始下降：心率55次/分，有创血压70/45，指脉氧监测不到。“情况不妙！”龙露心里咯噔一下，赶紧喊道：“快推抢救车，快通知医生9床需要抢救！”此时，老人的心率已经下降到45次/分，心脏可能会骤停！临床护理组长龙检第一个冲了上来。“有创动脉血压已经测不到，立即开始抢救！”说话间，他已开始对患者进行胸外心脏按压……

5分钟后，高强度的胸外按压让穿着防护服的龙检大汗淋漓，面屏上的雾气令视野变得模糊——再换一个人！经过20分钟的交替按压，老人的心跳才回来。看完血气分析结果，调整了呼吸机参数，正当大家准备回到各自的工作岗位时，不料老人的心率和血压又开始下降，心脏再次即将停止跳动。

“肾上腺素1毫克静推，继续按压！”新一轮抢救开始了……经过同死神的反复争夺，老人的生命终于被抢了回来，在场的医护人员长舒了一口气。

这场生死竞速，发生在上海市瑞金医院卢湾分院的重症加强护理病房（ICU）内。本轮疫情发生以来，瑞金医院卢湾分院成为黄浦区新冠肺炎救治定点医院，收治了大量重症患者。4月21日，该院迎来一批拥有丰富重症治疗护理经验的“特种兵”——来自中南大学湘雅医院和湘雅三医院的62名湖南省第三批援沪医疗队员。

“当时，上海疫情感染人数正处在高峰期，院里开放了400多张床位，其中一半患者为80岁以上的高龄老人，大部分人带有严重的基础疾病。危重症救治压力很大，启用ICU刻不容缓。”援沪医疗队医疗救治组组长、湘雅医院重症医学科主任张丽娜回忆。

为了让8张ICU床位最大限度地运转起来，医疗救治组决定采取“关口前移”策略：医生走出ICU到普通病区巡诊，通过评估打分找出潜在高危患者，对重症苗头早发现、早干预。同时，针对ICU床位资源有限的问题，医疗救治组改造了一个介于重症病房和普通病房之间的“亚ICU”——高级监护病房，集中专家和资源精准施治。

“我们这里的ICU床位周转率非常高。”医疗救治组副组长、湘雅三医院呼吸与危重症医学科副主任刘纯介绍，患者进来之前要先评估病情，达到ICU标准再收治。病情好转后，如果不能回到普通病房或不能出院，就转到高级监护病房，以进一步提高救治成功率。

“新冠肺炎重症患者的救治，最重要的是定点医院重症诊疗体系的建立。”张丽娜认为，医疗救治组同卢湾分院一同探索的这种重症延伸工作方式，正好适合ICU资源相对有限的医院，在实践中也取得了较为明显的成效。

此次瑞金医院卢湾分院ICU收治的老年患者中，年龄最大的是一位101岁的老奶奶。老人在家不慎摔了一跤造成脑出血，后又感染上新冠病毒，曾一度昏迷不醒。进入ICU后，医护人员一方面对老人的脑出血进行治疗，一方面做好护理，几天后老人的病情慢慢稳定下来，转到了普通病房。

“哪怕只有一线希望，我们也会付出百倍努力，尊重和照护每一个生命。”在张丽娜看来，有的老年人身体状态本来不错，感染新冠病毒后，身体的平衡很容易被打破，从而往重症方向演变。“治疗危重症老年患者就像‘走钢丝’，用药多少、补液快慢都必须十分小心——尤其是护理过程中的俯卧位翻身，要充分考虑患者身上的各种导管，常常是四五名医护人员配合半个多小时才能完成。”

目前，瑞金医院卢湾分院的新冠肺炎诊疗体系运行日臻成熟，20多名高龄重症患者已转出ICU，住院患者数量也在不断减少。“但是，大家的弦一直绷得很紧。”刘纯表示，当前大上海保卫战尚未取得完全胜利，考虑到老年患者合并各种基础疾病较多，突发问题也较多，随时都有可能出现病情变化进而危及生命，因此“目前还远远没到放松的时候”。（本报上海5月16日电 本报前方报道组 记者靳昊、张蕾、章正、任鹏）