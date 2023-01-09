专家：抗新冠病毒小分子药物最好在5天之内使用

人民网北京1月9日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就第十版诊疗方案有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，在抗病毒救治中，小分子药物主要能发挥什么样的作用？

对此，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，到目前为止，还没有特效药来治疗新冠病毒感染，仍然强调进行综合治疗，包括对症支持治疗、早期抗病毒治疗、早期氧疗、免疫治疗、抗凝治疗等，对于重要的脏器衰竭，如呼吸衰竭等，还要有呼吸支持治疗以及脏器功能的支持等。

王贵强介绍，抗病毒治疗是综合治疗的一个重要组成部分，第十版诊疗方案中抗病毒治疗包括了口服的小分子抗病毒药物，有三个药物推荐。另外，康复期血浆和新冠免疫球蛋白、单克隆抗体都是抗病毒治疗的药物。小分子口服抗病毒药通过直接抑制病毒复制来清除或抑制病毒，减轻临床症状，缩短病程，降低重症风险，最终降低住院和死亡的风险。它的特点是口服，比较方便，在医院里可以用，在社区、诊所、门诊也可以使用。

王贵强还强调，小分子口服抗病毒药，一个是早期使用，越早越好，一般在5天之内使用最好，5天之外使用效果大打折扣。再一个是对重症高风险人群使用，老年人、有基础病的、没有打疫苗的等，这些重症高风险人群优先使用，可以降低重症风险。

“一般人群感染后使用价值并不大。因为药物有相互作用和不良反应，所以强调在医生指导下使用。”王贵强说，综合来看，抗病毒口服小分子药的使用能够帮助病人降低重症和住院的风险，甚至降低死亡风险，但是应严格掌握适应症，在医生的指导下使用。