为何对新冠患者出院标准作出较大调整？国家卫健委回应

人民网北京1月9日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍第十版诊疗方案有关情况，并回答记者提问。

会上，国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，第十版诊疗方案对患者出院标准作出了比较大的调整，主要是基于现在防控策略的调整和临床治疗相关要求所进行的调整。相关内容是结合大量临床实践和对疾病的发生、发展和转归的一些规律性认识而作出的完善。

郭燕红介绍，在疫情早期，由于新冠病毒致病力较强，为了减少对人民群众健康的影响，特别是减少进一步感染和传播，对新冠病毒感染实行比较严格的“乙类甲管”措施，包括应收尽收、应治尽治，把患者全部收治到定点医院进行隔离治疗，一方面是提高患者治愈率，另外一方面是尽一切可能减少疾病的进一步传播。

“当时的出院标准一方面是考虑了患者的康复情况，另外一方面是考虑要尽可能减少疾病传播和感染人群扩大。因此，当初的出院标准对核酸检测结果进行了一系列要求，同时也考虑了临床症状、影像学的改变，提出了一些居家观察的措施，这些标准一方面是为了减少疫情扩散和传播，另外一方面也有利于促进患者更好的恢复身体健康。”郭燕红说。

郭燕红表示，随着病毒不断变异，它的致病力在逐渐减弱，特别是目前对新冠病毒感染实施“乙类乙管”，从原来的防感染更多注重防重症，提高医疗救治的水平和能力。对于感染者也不再要求进行集中隔离治疗，可以根据疾病的情况选择居家治疗或到医疗机构就诊，门诊治疗或者住院治疗。新版诊疗方案中，制定出院标准时特别考量了这些情况，住院患者出院不再对感染者的核酸情况提出相关要求，而是按照常规疾病的诊疗要求，由临床医生对感染者疾病情况、康复情况等进行综合研判。

“当患者病情已经明显好转，生命体征平稳，体温正常超过24小时，而且肺部的影像学急性渗出性病变明显改善，可以转为口服药治疗，而且没有需要进一步处理的并发症等情况时，患者就具备了出院的基本条件，由医生进行研判之后考虑出院。”郭燕红说，这样做大大缩短病人的住院时间，提高医疗资源的使用效率。