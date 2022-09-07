中国这十年：医疗资源布局合理性和服务协同性进一步增强

人民网北京9月7日电 （记者乔业琼）中宣部今日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍党的十八大以来卫生健康事业发展成就有关情况，并答记者问。

“推进优质医疗资源扩容和均衡布局，是破解医疗资源总量不足、区域分布不均衡问题的有力手段。”会上，国家卫生健康委员会体制改革司负责人朱洪彪表示，十年来，国家卫生健康委深入推进分级诊疗制度和体系建设，多措并举，推动构建有序的就医和诊疗新格局。

加大财政投入，增加医疗资源总量。“十三五”期间，国家安排医疗服务与保障能力提升补助资金1089.6亿元，安排“全民健康保障工程”投资722亿元，“公共卫生防控救治能力建设工程”投资145.8亿元，用于加强以县医院为重点的医疗机构建设，县域内常见病、多发病的就诊率超过90%。相比2011年，全国医疗机构数增长了8%，床位数增长了83%，卫生人员数增长了62%。

推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局。启动建设国家医学中心和国家区域医疗中心，“十四五”期间还将建设120个左右省级区域医疗中心，提高优质医疗资源相对薄弱地区相关专科的诊疗水平，缩小与全国先进水平的差距，大幅减少跨省、跨区域就医人群。

以医联体建设为重点构建分级诊疗体系。先后组织在4个直辖市和317个地级市开展分级诊疗试点，在32个省份的118个城市开展城市医疗联合体建设试点，在827个县开展县域医共体试点。2021年双向转诊的人次数达到2880万，双向转诊结构明显优化，分级诊疗制度建设取得阶段性成效，医疗资源布局合理性和服务协同性进一步增强。