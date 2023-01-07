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布洛芬片等5个新冠对症治疗药物增产扩能补充申请获批

2023年01月07日15:23 来源：人民网

人民网北京1月7日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，为进一步做好新冠病毒感染对症治疗药物扩产保供工作，近日，国家药监局通过快速审评通道，批准布洛芬片等5个品种增产扩能相关补充申请。其中，布洛芬产能每日可增加1400万片（袋）。

图表来源：国家药监局官网

(责编：孙红丽、高雷)


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