国家药监局：加快新冠肺炎临床诊疗急需药品的审评审批

新华社北京12月20日电（记者戴小河）国家药监局副局长黄果20日在市场监管总局召开的涉疫药品和医疗用品稳价格保质量专题新闻发布会上表示，为了给疫情防控提供更多更好的“武器”，国家药监局依法依规启动应急审批程序，加快新冠肺炎临床诊疗急需药品的审评审批。

截至目前，国家药监局已附条件批准新冠病毒疫苗5个，另有8个新冠病毒疫苗经有关部门论证同意后纳入紧急使用；批准治疗药物11个、各类检测试剂128个。对于已经上市但需要扩大供给的，各级药品监管部门将采取靠前服务，加快药品上市后变更审批程序，允许企业采取委托生产等多种办法，快速增产扩能。

国家药监局还与卫生健康、中医药管理等部门联合印发通知，要求各省级药品监管部门对儿童用医疗机构配制制剂的调剂使用申请实施快速审批，原则上应当在3个工作日内完成审批。一些管用好用的医院制剂，可以更快地在更大范围内服务患者。

据统计，目前我国已经上市的退热、止咳、抗菌、抗病毒等四类药品共有194种，涉及批准文号9000多个。关于老百姓十分关注的解热镇痛类常用药物布洛芬、对乙酰氨基酚的生产情况，根据2021年企业年度报告数据，布洛芬的有效文号共446个，其中2021年在产104个；对乙酰氨基酚的有效文号共986个，其中2021年在产111个。目前，这两个品种的在产制剂企业都在逐步释放产能。

此外，我国布洛芬和对乙酰氨基酚的原料药产能比较充足，能够满足国内制剂生产需求。