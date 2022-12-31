国家药监局批准布洛芬混悬液等12个新冠病毒感染对症治疗药物上市

据国家药监局网站消息，12月30日，国家药监局通过快速审评通道，批准布洛芬混悬液等12个新冠病毒感染对症治疗药物上市。获批品种均为国家卫生健康委发布的《新冠病毒感染者居家治疗指南》中推荐的常用对症治疗药物。