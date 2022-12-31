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国家药监局批准布洛芬混悬液等12个新冠病毒感染对症治疗药物上市

2022年12月31日09:11 来源：中国新闻网

　　 据国家药监局网站消息，12月30日，国家药监局通过快速审评通道，批准布洛芬混悬液等12个新冠病毒感染对症治疗药物上市。获批品种均为国家卫生健康委发布的《新冠病毒感染者居家治疗指南》中推荐的常用对症治疗药物。

(责编：鲁婧、杨迪)


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